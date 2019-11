I fjor ble det klart at det norske rederiet Havila skal sette inn fire skip på ruten mellom Bergen og Kirkenes fra 1. januar 2021. Skipene skal gå i konkurranse med Hurtigruten på strekningen.

To av skipene som skal trafikkere kyststrekningen, «Havila Pollux» og «Havila Polaris», skulle etter planen leveres fra det spanske verftet Barreras. Kontrakten har imidlertid endt i et mareritt for Havila Kystruten.

Siden august har arbeidet med de to nye skipene stoppet helt opp, som følge av at Barreras har slitt med store økonomiske problemer. Hele toppledelsen i det konkurstruede verftet er fjernet og 1300 ansatte har stått uten jobb i påvente av en løsning.

– Urettmessig

Nå kan administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, fortelle at Havila nylig mottok en kansellering av de to skipene fra det spanske verftet.

– Vi har mottatt det vi mener er en urettmessig kansellering. Den er vi uenig i, sier Myrvoll til Sysla, og utdyper at Havila tolker dette som et signal på at Barreras forbereder likvidering av selskapet.

– Hvorvidt det ender med konkurs for Barreras vil jeg ikke spekulere i, men vi begynner å se konturene av hvordan det kan gå med verftet, sier Myrvoll.

Sysla har vært i kontakt med Barreras som ikke vil uttale seg om saken før situasjonen er løst.

Fakta Forlenge Lukke Havilas kystrute Fra januar 2021 skal Havila Kystruten seile mellom Bergen og Kirkenes. Avtalen ble inngått i fjor mellom rederiet og Samferdselsdepartementet, og kontrakten er gitt en varighet på ti år. De fire skipene «Havila Capella», «Havila Castor», «Havila Polaris» og «Havila Pollux» skal bemanne strekningen. De to førstnevnte blir bygget på Tersan-verftet i Tyrkia, mens de to sistnevnte ble påbegynt på Barreras-verftet i Spania. Da Barreras fikk oppdraget fra Havila i 2018, oppga det spanske verftet at kontraktsverdien på hvert av de 125 meter lange skipene var rundt 100 millioner euro. Skipene får en lengde på 122,7 meter og en bredde på 22 meter. De får en kapasitet på 640 passasjerer.

Kan bli aktuelt å starte fra scratch

Situasjonen har nå blitt så kritisk at det norske rederiet har startet jakten på andre verft som kan bygge de to kystruteskipene.

Ifølge Myrvoll kan det bli aktuelt å starte helt på nytt.

– Vi har sett etter alternativer en god stund nå, og har vært i kontakt med flere som kan være aktuelle. Vi har kommet veldig langt med noen verft, sier Myrvoll til Sysla, uten å ville utdype hvilke verft det er snakk om.

I forkant av verftstildelingen i 2018 uttalte styreleder Per Sævik i Havila at det ikke ble aktuelt å bygge skipene i Norge ettersom interessen blant norske verft ikke var veldig stor.

Nå kan derimot norske Fosen og Kleven være aktuelle kandidater, ifølge Nett.no.

Nettstedet melder også at det kan bli aktuelt å bygge de to skipene ved verftet Metalships, som i likhet med Barreras er lokalisert i Vigo i Spania, eller hos tyrkiske Tersan, som bygger de to andre skipene for Havila Kystruten.

Vil benytte erstatningsskip

Selv om andre verft skulle få oppgaven med å bygge «Havila Pollux» og «Havila Polaris», vil de to skipene uansett ikke bli klare til oppstarten av kystruten i januar 2021.

Myrvoll bekrefter ovenfor Sysla at selskapet vil benytte erstatningsskip i oppstartsperioden.

– Vi ser nå at de to skipene ikke vil bli klare til januar 2021. Sannsynligvis vil de først stå klare senere i 2021, alt etter hva vi går for. Samtidig har vi vært i markedet en stund og har blitt forelagt en del kandidater som vi mener kan brukes som erstatningsskip i mellomtiden, sier Kystrute-direktøren.

Risikerer bøter

Tirsdag skrev Nett.no at amerikanske Ritz-Carlton har overtatt kontrollen over det spanske verftet som skal kunne hindre konkurs.

Ifølge nettstedet, som siterer den spanske avisa Faro de Vigo, vil imidlertid Ritz-Carlton i første omgang prioritere byggingen av sitt eget cruiseskip «Evimra», noe som fører til at det ikke blir gjort arbeid på andre skip før «Evimra» er levert.

Dersom de fire skipene som skal gå i kysttrafikk mellom Bergen og Kirkenes ikke er klare til 1. januar 2021, risikerer rederiet dagbøter.

Fremdriften på de to øvrige kystruteskipene «Havila Capella» og «Havila Castor», som bygges hos Tersan, går imidlertid etter planen, ifølge Myrvoll.