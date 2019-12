1. Frykter dårlig økonomi svekker sikkerheten

Helikopterselskapet Bristow tynges fortsatt av oljekrisen og har hatt røde tall på bunnlinjen fem av de siste seks årene. Årsregnskapet for 2018 viser et nytt underskudd på knapt 90 millioner kroner. For konkurrenten CHC Helikopter Service resulterte imidlertid fjoråret i en kraftig forbedring, men norgessjef Per André Rykhus mener lønnsomheten må bli betydelig bedre for selskapet.

Industri Energi, den største fagforeningen for oljearbeidere, frykter nå at den svake økonomien kan gå ut over sikkerheten i luften. Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø understreker at han ikke ser noen akutt fare for at sikkerheten trues av de økonomiske problemene, men at bekymringen er knyttet til stadige krav til kostnadskutt over tid. Bristow-sjef Heidi W. Heimark avviser imidlertid at sikkerheten svekkes av røde tall.

2. Vil forlenge levetiden for Statfjord

Siden oppstarten i 1979 har Norges største oljefunn vært en gedigen, økonomisk suksess. Inntjeningen på Statfjord-feltet er på over svimlende 1500 milliarder kroner, men 40-årsjubilanten Statfjord A er opprinnelig vedtatt stengt i 2022. Innen 2025 skulle Statfjord B og C følge etter.

Denne uken ble det derimot kjent at Equinor nok en gang har planer om å forlenge levetiden på feltet. Den endelige beslutningen er ennå ikke tatt, men de neste ukene blir avgjørende for om Statfjord-plattformene likevel ikke skrotes med det første, noe som kan få betydning for tusenvis av arbeidsplasser.

3. Høy temperatur i vindkraftdebatten

Denne uken har vi også skrevet om kolliderende vindkraftinteresser, både til lands og til vanns. Tirsdag holdt foreningen Fiskebåt Sør årsmøte, der konflikter med havvind sto på agendaen. Foreningen frykter nemlig for fiskeriinteressene i havvindutbyggingen, etter det de mener er en overkjøring fra Equinor i Hywind Tampen-prosjektet. Både fra scenen og salen ble det fremmet skarp kritikk av Equinors nye havvindprosjekt som vil vanskeliggjøre fiske i områdene mellom oljeplattformene Snorre og Gullfaks, i det som betegnes som et godt fiskeområde.

Også på land er vindkraftutbyggingen svært omstridt. NVE varslet i forrige uke at det ikke vil bli gitt forlenget frist for å sette i drift nye vindkraftanlegg på land etter utgangen av 2021. Nå kan minst elleve vindkraftprosjekter ryke fordi utbyggerne ikke har sendt inn de rette papirene i tide.

4. Omstillinger for kriserammet verftsgruppe

Gjeldstyngede Havyard har vært inne i en turbulent periode. Mandag kom nyheten om at administrerende direktør Geir Johan Bakke går på dagen etter 15 år i stillingen. Styret konstituerte Gunnar Larsen som ny Havyard-sjef, men selv sa Larsen til Sysla at utnevnelsen kom brått på. Styreleder Vegard Sævik ønsket ikke å gå særlig inn på begrunnelsen for Bakkes avgang, men uttalte at utviklingen i selskapet ikke har vært bra, og at det da «er mulig å legge sammen to og to».

Tre dager senere kunne Havyards datterselskap melde om at de har overlevert verdens største brønnbåt til Sølvtrans, og samtidig har oppnådd en avtale som sikrer ferdigstillelse av seks andre skip. Ifølge selskapet medfører leveringen at «en vesentlig del av selskapets byggelånseksponering er redusert».

5. Åpner for midlertidig dobbeltflagging

Torsdag kunne Sysla melde om at regjeringen åpner for at skip i en begrenset periode kan være registrert i to skipsregistre samtidig. Ettersom enkelte stater krever nasjonalt flagg for å tillate skip å seile innenriksfart eller operere på landets kontinentalsokkel, vil en slik åpning tillate norske skip å operere i slike land uten å flagge ut. I lovforslaget åpnes det både for at et skip registrert i et utenlandsk skipsregister kan få tillatelse til å føre norsk flagg i en begrenset periode, og motsvarende at et norskregistrert skip kan få tillatelse til å midlertidig føre et utenlandsk flagg. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen håper de nye reglene gjør at færre norske skip flagger ut permanent.

6. Rasende Fred.Olsen

Ukens desidert mest leste sak omhandler den 90 år gamle skipsfart- og oljepioneren Fred. Olsen. Skipsrederen har vakt oppsikt med uttalelsen «Greta Thunberg er sint. Jeg er rasende», og krever klimahandling før verden styrer inn i det han kaller en ekte syndflod. Selv om Olsen er en av Norges mest betydningsfulle personligheter innen offshore, olje og gass, industri og skipsfart var han imidlertid tidlig ute med å satse på fornybare næringer, og entusiasmen har altså ikke stilnet. Fred. Olsen får nå støtte fra direktøren i Rederiforbundet, Harald Solberg, som selv etterlyser kraftige utslippskutt.

– Hvis Greta Thunberg er sint og Fred. Olsen er rasende, er jeg veldig utålmodig. Vi trenger politikk som bringer oss i riktig retning mye, mye hurtigere, sier han.

