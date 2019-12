1. Sylvi Listhaug blir ny olje- og energiminister

Denne ukens største nyhet er at Kjell Børge Freiberg (Frp) ble erstattet av Sylvi Listhaug (Frp) i rollen som olje- og energiminister. Samtidig tok tidligere mangeårig olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) over ministerposten til Listhaug, som eldre- og folkehelseminister.

– Som dere ser, er det ikke helt nye fjes, men det er gjort to endringer i statsråd, sa statsminister Erna Solberg til pressen etter statsrådet.

Klimaaktivister og andre har rettet kritikk mot Listhaugs tidligere uttalelser om klima og fornybar energi.

– Sylvi Listhaug er ikke bra. Hun har aldri vært opptatt av klima. Hun har vært uttalt klimafornekter fra før hun ble minister og jeg har ikke sett noen tegn til at hun har endret standpunkt, sa Gaute Eiterjord som er leder i Natur og Ungdom.

Equinor tillitsvalgt, Bjørn Asle Teige, sa til Sysla at han tror Freiberg ble byttet ut fordi han har vært for oljevennlig, og hatt for lite fokus på fornybar energi.

2. Equinor inngår driftsavtaler for over fem milliarder

Equinor inngår nye rammeavtaler med fem selskaper for drift av alle installasjonene både på norsk sokkel og på land i Norge.

Selskapene som får kontrakt er Kongsberg Maritime, Siemens, ABB, Honeywell og Emerson. Se listen over installasjoner og selskap nederst i saken.

Kontraktene har en fast periode på fem år, i tillegg til opsjoner på tre ganger fem år, avhengig av de ulike installasjonenes levetid.

3. De oppsagte sjøfolkenes anke mot GC Rieber gikk ikke gjennom

Det var vinteren 2016 at bergensrederiet GC Rieber Shipping sa opp 66 av deres ansatte. Alle 66 var ansatt i rederiets bemanningsselskap, GC Rieber Crewing AS, som ble lagt ned av morselskapet.

Rettstvisten dreide seg om hvorvidt GC Rieber hadde lov til å legge ned sitt eget bemanningsselskap og sparke sjøfolkene, for å så leie inn igjen noen av de tidligere ansatte gjennom et annet bemanningsselskap. De ansatte mente at de i realiteten var ansatt i morselskapet, GC Rieber Shipping, mens de i realiteten var ansatt i GC Rieber Crewing AS.

– Høysteretts ankeutvalg har i dag besluttet at anken ikke vil bli tatt til høyesterett. Avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett, som var i favør av GC Rieber Shipping ASAs to datterselskaper GC Rieber Crewing AS og GC Rieber Shipping AS, er derfor endelig, skriver GC Rieber i en pressemelding.

4. Goldman Sachs nekter å finansiere ny oljeleting i Arktis

Den amerikanske finansgiganten Goldman Sachs ga denne uken beskjed om at banken nå vil utelukke fremtidig finansiering av oljeleting og boring i Arktis. Banken vil heller ikke putte penger i nye termiske kullgruver. Det skriver The Guardian. Goldman Sachs er en av verdens desidert største investeringsbanker og meglerhus, etablert for nøyaktig 150 år siden. Klimaaktivist Jason Opeña Disterhoft fra Rainforest Action Network (RAN) kommenterer nyheten om å droppe Arktis slik:

«Goldman Sachs’s updated policy shows that US banks can draw red lines on oil and gas, and now other major US banks, especially JPMorgan Chase – the world’s worst banker of fossil fuels by a wide margin – must improve on what Goldman has done.»

5. Her kan det bli oppdrett til havs

Fiskeridirektoratet har utpekt 11 områder som egner seg for havbasert oppdrett. Salmar-eide Smart Fish Farm ligger an til å bli første prosjekt ut.

Se Syslas oversikt inne i saken

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet kartlagt områder som kan være egnet for oppdrett til havs.

I første omgang tilrår direktoratet en konsekvensutredning av 11 områder. I tillegg er det identifisert 12 områder som kan være aktuelle på et senere tidspunkt.

– Vi har vurdert arealinteresser, miljøverdier, og fysiske forhold slik som strøm, bølger og temperatur, og gjort en helhetsvurdering ut fra det, sier seniorrådgiver Mari Sørensen Aksnes i Fiskeridirektoratet.

