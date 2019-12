Tidligere olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) fikk avskjed i nåde under ekstraordinært statsråd på Slottet

– Som dere ser, er det ikke helt nye fjes, men det er gjort to endringer i statsråd, sa statsminister Erna Solberg til pressen etter statsrådet.

Hun kom ut på slottsplassen sammen med de to Frp-nestlederne, som begge har fått nye jobber.

Natur og Ungdom: – Lishaug er ikke bra

– Sylvi Listhaug er ikke bra. Hun har aldri vært opptatt av klima. Hun har vært uttalt klimafornekter fra før hun ble minister og jeg har ikke sett noen tegn til at hun har endret standpunkt, sier Gaute Eiterjord som er leder i Natur og Ungdom.

Eiterjord minner om at olje og energiministeren kontrollerer departementet som står for de største utslippene i Norge.

– Jeg har ikke sett noe som tyder på at hun er opptatt av å løse klimakrisen, sier Eiterjord.

Det siste året har Sylvi Listhaug uttalt seg ganske aktiv mot fornybar energi, spesielt vindkraft på land, har Eiterjord merket seg.

– Så utnevnelsen er i så fall ikke bra for fornybar energi. Der skiller hun seg ut fra forgjengerne, mener Eiterjord.

Miljølederen fra Stavanger mener å ha sett at ingen av olje og energiministerene i Erna Solbergs regjeringstid har lyttet på miljøfaglige råd.

– Slik sett tror jeg ikke det blir noen endring med Listhaug. De lytter ikke på miljøfaglige råd, hevder Eiterjord.

Mer blest

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for Safe i Equinor, gikk raskt ut og mente at Kjell-Børge Freiberg har vært for oljevennlig da hans avgang ble kjent onsdag. Om Listhaug blir bedre, er han usikker på, men Teige tror hun kommer til å markere seg mer.

– Freiberg har nok vært litt anonym. Jeg tror regjeringen har ønsket en person som skaper mer oppmerksomhet rundt dette fagfeltet. Sylvi Listhaug er flink til å snakke for seg og har mange følgere, sier Teige.

Bellona: – Kanskje Listhaug kan rydde opp?

Bellona-leder Frederic Hauge ønsker seg en «mindre oljekåt minister».

– Freiberg er en trivelig kar men jeg har ikke vært glad i oljeiveren hans, sier Frederic Hauge.

Han hadde ønsket seg en minister fra et annet parti enn Frp, men fikk ikke ønsket sitt oppfylt.

Sylvi Listhaug tar over etter at Kjell-Børge Freiberg (Frp) går av som olje- og energiminister.

– Jeg mener det er en ukultur i olje- og energidepartementet som startet med Ola Borten Moe (Sp) og fortsatte med Frp-statsrådene Tord Lien og Terje Søviknes. Det som kommer fram departementet når det gjelder grunnlagstall, lovtolkninger, premisser og utregninger har vært styrt av Frp, hevder Bellona-toppen.

– Jeg skulle gjerne sett en minister fra et annet parti, men kanskje er det Listhaug som kan rydde opp i ukulturen, sier Hauge til Aftenbladet.

At Frp sitter på toppen i tunge departementer som olje- og energi, finans og samferdsel er ikke bra for miljøet. Hauge mener det gir en skjevfordeling i regjeringen i miljøspørsmål.

– Et problem har vært manglende framgang på ccs (karbonfangst og lagring red. anm.) og å ta bestemmelsen om å etablere to anlegg. Der mangler vi lederskap, sier Hauge.

Les også: Equinor-tillitsvalgt: – Freiberg har vært for oljevennlig