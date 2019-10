Sysla som er eid av Bergens Tidende blir en del av denne satsingen. Det betyr at leserne vil få enda mer og bedre journalistikk på næringene vi lever av, ifølge redaktør i Sysla, Marit Holm.

– Vi skal bygge videre på Syslas sterke posisjon, men kommer etter hvert til å gjøre dette under E24-navnet. Det regner vi med går helt fint. Kan Statoil bytte navn til Equinor, kan vel vi bytte navn på Sysla.

– Vi gleder oss til å være med på den nye kraftsamlingen, og kommer til å sørge for at både leserne, abonnentene og annonsørene blir ivaretatt.

– Gir Norge et kjempeløft

I den nye storsatsingen fra Schibsted ligger det allerede klart at det skal ansettes inntil 30 nye journalister.

– Skal man forstå samfunnet, må man vite hvor samfunnets verdier skapes, og hvordan denne verdiskapingen henger sammen med samfunnets velferd. Derfor er det dypest sett en styrke for demokratiet når E24 – og Schibsted – nå gir næringslivsjournalistikken i Norge et kjempeløft, skriver Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted i en pressemelding.

– BTs lesere får bedre næringslivsjournalistikk

Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i Bergens Tidende, forteller at bakgrunnen for satsingen er å styrke næringslivsjournalistikken i Norge, samt å gi et bedre tilbud til avisenes lesere og abonnenter.

– Vi skal formidle nyheter fra næringslivet, fortelle viktige historier og sette dagsorden med kritisk, undersøkende journalistikk. Dette handler om både å øke forståelsen for næringslivet og verdiskapingen på Vestlandet, samtidig som vi må sette dagsorden.

E24 blir samlepunktet

Nettstedet E24 blir knutepunkt for næringslivsjournalistikken fra alle mediehusene.

VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad blir også felles eiere av E24, hvor Christian Haneborg blir styreleder.

I praksis betyr dette at all næringslivsjournalistikk vil bli publisert i E24, men innholdet produseres i de ulike mediehusene, hvor journalistene er ansatt.

Sakene vil kunne ligge på fronten til alle avisene, men når du klikker for å lese en sak, lander du på E24. Også i papiravisene vil saker publiseres under E24-merkevaren.

– Vestlandet er den fremste eksportregionen i Norge. Viktige saker for næringslivet langs kysten og på Vrestlandet t er ikke bare lokalsaker, de bør også nå ut nasjonalt. Det kan vi bidra til gjennom en satsing som dette, sier Hjertenes.