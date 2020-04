Ola Myrset og Marie Misund Bringslid er programleder for Det vi lever av. Foto: Alice Bratshaug More

Dette er årets mest populære Sysla-podkaster

2019 var det første hele året vi laget podkasten Det vi lever av. Disse episodene er mest hørt.

Publisert Published on 27.12.2019 16:24

1. Gjeldsmarerittet

Oljekrisen er over for mange leverandører, men offshorerederiene sliter fortsatt kraftig. Det skyldes hovedsakelig en kombinasjon av sviktende inntekter og skyhøy gjeld. Det har gitt mange rederier store problemer. Flere har vært på randen av konkurs og har måtte gå i tøffe forhandlinger med banker og andre långivere:

2. Kjempene som forsvant

De siste årene har norsk sokkel blant annet vært preget av at store internasjonale oljegiganter selger seg ut eller ned. ExxonMobil solgte nylig sine siste feltandeler, og Shell har kvittet seg med noen av sine vikigste eiendeler. BP har ikke lenger egen aktivitet, men er til stede gjennom eierskap i Aker BP. Men er det nødvendigvis negativt at gamle giganter forsvinner, mens nye selskaper kommer til?

3. Havvind

I mange år er det snakket om havvind, men i år har det for alvor begynt å skje ting. Equnior har vunnet flere store anbud, og mange leverandører har fått omfattende kontrakter. I februar laget vi en podkast der vi blant annet spurte om Norge var på etterskudd i havvind-kappløpet. Episoden er årets tredje mest hørte, og den finner du her. Siden det senere i år skjedde så mye, laget vi imidlertid i høst en ny episode. Den kan du høre her.

4. Hvorfor sliter oljeleverandørene fortsatt?

Som nevnt kan oljekrisen sies å være over for de fleste oljeleverandører. Det betyr imidlertid ikke at de er i nærheten av situasjonen før krisen. Leverandørenes største problem nå er at de ikke tjener nok penger. Overskuddene er marginale og betydelig mindre enn det som trengs. Leverandørene frykter det blant annet kan gå ut over evnen til å investere i ny teknologi:

5. Hvordan skal oljebransjen klare å rekruttere unge i framtiden?

De siste årene har det kommet flere signaler som tyder på at olje- og gassbransjen ikke lenger er like attraktiv for unge arbeidssøkere og studenter. Oljekrise og klimakrise har skapt skepsis blant de unge. Hvordan skal bransjen framover å sikre seg unge talenter?

De neste fem på listen:

6. Norwegian Gannet – hva står på spill?

7. Dette mener de om handlingsplanen for grønn skipsfart

8. Gass, gass, gass

9. Giganten Johan Sverdrup

10. Batterirevolusjonen til sjøs