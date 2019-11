Det fransk-amerikanske oljeserviceselskapet TechnipFMC har inngått en intensjonsavtale om å selge fartøyet «G1201». Det kommer frem i en melding fra selskapet tirsdag.

«G1201» er et flerbruksfartøy for tunge løft og rørlegging tilpasset både dype og grunne farvann. Fartøyet er designet av norske Ulstein Group.

Salget er en del av selskapets strategi om å optimalisere profilen og størrelsen på subseaflåten, ifølge TechnipFMC.

Som et resultat av den foreslåtte salgsprisen av «G1201», den nåværende bokførte verdien på fartøyet og den bokførte verdien på søsterskipet «G1200» har selskapet skrevet ned verdier for totalt 125 millioner dollar for begge fartøyene i tredje kvartal. Nedskrivningene tilsvarer rundt 1,14 milliarder norske kroner.

Oljeserviceselskapet forventer å fullføre salget i desember, dersom salgsvilkårene oppfylles.