1. Gigantbank struper fossile investeringer

Denne uken har vi skrevet om Den europeiske investeringsbanken (EIB) som nylig vedtok en ny utlånspolitikk. EIB, som er verdens største offentlige bank, vil kutte finansiering til de aller fleste fossile prosjekter for å prøve å bli verdens første «klimabank». Frem mot 2013 vil banken sette av 1000 milliarder euro – tilsvarende verdien av det norske oljefondet – i bærekraftige klimainvesteringer frem mot 2030.

På norsk sokkel har imidlertid oljeindustrien gjennomgått en investeringsboom det siste året. Torsdag la SSB frem tall som viser en investeringsvekst på 15,9 prosent. En grunn til at oljeselskapene bruker mer penger, er rett og slett at prisen på utbyggingene har gått opp. Til neste år er det derimot ventet en nedgang i investeringene, både for industrien og innen kraftforsyning.

Samtidig advarer både Ap-leder Jonas Gahr Støre og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mot å redusere oljeutvinningen raskt. Da de deltok på LOs olje- og gasskonferanse tidligere i uken, var begge enige om at oljenæringen er en del av problemet, men også en del av løsningen på klimautfordringen.

– Næringen må utvikles, ikke avvikles, sa Støre.

2. Rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet

I en ny rapport har blant annet norske CICERO, Stockholm Environment Institute og FNs miljøprogram sett på planene til ti av landene som utvinner mest kull, olje og gass i verden. Analysen viser at disse landene – deriblant Norge – planlegger å utvinne 50 prosent mer kull, olje og gass i 2030 enn verden har råd til hvis klimamålene i Parisavtalen skal nås.

– Den norske fortellingen består av en kombinasjon av at vi må fortsette å produsere vår olje og gass fordi det er den reneste i verden. I en ideell verden er det selvsagt logisk, men det er ingen andre som slutter å produsere den skitneste oljen bare fordi Norge har den reneste, skriver Aftenbladet-kommentator Hilde Øvrebekk.

3. DOF kjøper opp datterselskap

Tirsdag ble det klart at DOF ASA kjøper ytterligere 35 prosent i datterselskapet DOF Subsea for 20 millioner kroner. Med det vil DOF eie 100 prosent av datterselskapet. Offshorerederiet befinner seg for tiden midt i en restruktureringsprosess. Tidligere denne måneden gikk selskapet med på å utarbeide en informasjonspakke til investorer og kreditorer. Til tross for at driften etter forholdene har gått bra de siste kvartalene, har selskapet lenge hatt mye gjeld og kommet i en vanskelig posisjon overfor kreditorene.

4. Verftene sliter

Også verftsgruppen Havyard sliter med stor gjeld. Etter at selskapet flere ganger har vært i brudd med lånebetingelsene, er det nå klart at egenkapitalen i datterselskapet Havyard Ship Technology er tapt, og selskapet stanser nå betaling av gjeld. Det er byggingen av fem ferger for Fjord1 selskapet nå har konstaterer tap på. Seinere i uken kom nyheten om at selskapet ikke vil legge frem resultatene fra tredje kvartal. Styret og administrasjonen i verftsgruppen vil i stedet bruke all kapasitet og tilgjengelig ressurser til arbeidet med å løse den finansielle situasjonen, opplyste selskapet.

Kleven Verft, nå omdøpt til Kleven Prosjekt 401 AS, har også slitt økonomisk. Driftsresultatet i 2018 endte med et tap på 338 millioner kroner. 85 av disse var ekstraordinære nedskrivninger. Verftet ble restrukturert i september, og kontrolleres nå av Hurtigruten.

«Det negative resultatet er blant annet påvirket av finansielle utfordringer hos enkelte underleverandører innen innredning, samt en forsinket levering av ekspedisjonsskipet MR Roald Amundsen til Hurtigruten», heter det i meldingen fra selskapet.

