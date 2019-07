Westcon-konsernet, med hovedkontor i Ølensvåg, har virksomhet i flere segmenter av oljeindustrien. Derfor har selskapet som mange andre blitt rammet av krisen som har preget næringen de siste årene.

I 2015 omsatte selskapet for 3,4 milliarder kroner, men i 2017 var tilsvarende tall falt helt til 1,24 milliarder. Samme år bokførte selskapet underskudd for første gang på 15 år.

Men i fjor snudde det litt igjen. Omsetningen økte med 718 millioner kroner til 1,96 milliarder kroner – en økning på 58 prosent. Samtidig ble det et marginalt overskudd på 1,5 millioner kroner.

– Tøft år

Finansdirektør Helge Jørgensen ser likevel ingen grunn til å juble for mye over fjoråret.

– Det var nok et tøft år i 2018, selv om de negative tallene ble snudd til positive. Fjoråret handlet mye om få tingene til å henge enda bedre sammen og å konsolidere virksomhetene. Nå ser det lysere ut, sier Jørgensen

– Vi investerte i å beholde så mye kompetanse som mulig i de krevende nedgangstidene og det får vi igjen for nå. Også investeringene som blant annet ble gjort for å posisjonere oss mot økt etterspørsel etter elektrifisering innen maritim sektor, har vært lønnsomme, mener Jørgensen.

Riggtrøbbel

Det er spesielt markedet for vedlikehold av rigger som har skapt problemer de siste årene. Situasjonen er fortsatt vanskelig i dette segmentet. Inntektene til datterselskapet Westcon Yards, som er det største i konsernet, økte riktignok med om lag 400 millioner kroner til 1,03 milliarder, men selskapet går fortsatt i minus. Underskuddet på 50 millioner kroner var imidlertid en forbedring fra 87 millioner i 2017.

– Vi tror Westcon Yards vil få et positivt resultat på driften i år. Nå ser vi tendenser til at riggmarkedet tar seg opp. De siste månedene har vi hatt flere riggbesøk og flere er ventet, sier Jørgensen.

Samtidig er Westcon Yards tilbake i markedet for bygging av skip. I år leverer selskapet tre fartøy – to trålere og en elektrifisert ferje.

– I ordreboken har verftet ytterligere to ferger for Norled, hvorav den ene skal ha hydrogendrift. Disse oppdragene er et resultat av teknologisatsingen i konsernet, og våre løsninger for elektrifisering og hybriddrift av skip er etterspurt, mener Jørgensen.

Oppturer

Jørgensen trekker fram tre datterselskaper som årsaken til at det ble overskudd i fjor: Westcon Power & Automation (WPA), Westcon Geo, Westcon Løfteteknikk.

– Bidraget fra disse tre selskapene gjør at konsernet går med overskudd i 2019: Geo har tjent bra med penger. Når det gjelder WPA ser vi et sterkt voksende marked for landstrømsanlegg og hel- eller delelektriske systemer for skip. I tillegg har markedet for Westcon Løfteteknikk tatt seg opp gjennom hele 2018. Så langt i 2019 ser det også lovende ut, blant annet har WPA en ordrereserve på 750 millioner kroner, sier Jørgensen i meldingen.