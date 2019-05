Pengemaskinen

Det er ganske stille på feltet, ikke den støyen en forventer fra en stor industriarbeidsplass med 1000 arbeidere i sving. Slik vil det fortsatt være etter at oljeproduksjonen kommer i gang i november. Da med en bemanning på rundt 200. Feltet skal drives med strøm fra land, fra Haugsneset ved Kårstø.

I november skal oljeproduksjonen settes i gang. Endelig dato for oppstart og offisiell åpning av feltet er ikke kjent. Men det som er sikkert er at pengestrømmen inn til Equinor og medeierne Lundin, Petoro, Aker BP og Total blir stor. Det samme gjelder for den norske staten.

– Når vi er fullt utbygd felt i 2022, kan vi produsere for en milliard på tre dager. Jeg mener å huske at anslaget er gjort ut i fra en oljepris på 75 dollar fatet når produksjonen er på topp. Det vil si 660.000 fat olje per dag, sier plattformsjef Torkjell Stangeland på Johan Sverdrup-feltet.

Hvis feltet hadde blitt satt i produksjon i dag, med en oljepris på rundt 70 dollar fatet og en produksjon på 440.000 fat olje per dag, ville inntektene per døgn vært rundt 270 millioner kroner.