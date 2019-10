Fem uker har gått siden orkanen Dorian herjet over Equinors oljeterminal ved South Riding Point på Bahamas. Øygruppen ligger i Atlanterhavet like vest for Miami i Florida i USA, og Equinors terminal ligger på den nordligste øyen Grand Bahama.

– Vi har samlet opp over 28 000 fat oljeprodukter rundt tankene, på hovedveien og i områdende rundt terminalen. På grunn av skadene etter orkanen har vi ikke hatt mulighet til å få sikker tilgang til tankene for å gjøre nøyaktige målinger på størrelsen av utslippet, uttaler pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor i en epost til Sysla.

Selskapet jobber for å kunne gjøre nødvendige målinger, opplyser han.

Skadde tanker hindrer måling

Equinor hadde før orkanen 1,8 millioner fat olje på lager i ti tanker ved terminalen på Bahamas. Under orkanen blåste taket av på tank nummer seks og ti, som inneholdt henholdsvis 729 681 og 730 707 fat olje hver, bekrefter Eriksen. Det var avisen The Tribune på Bahamas som først omtalte saken.

Equinors driftsdirektør på Bahamas, Kevin Stuart, sier i et intervju til The Tribune forrige uke de ikke vet hvor mye som er igjen i tankene.

-To tanker ble ødelagt, og vi kan ikke vurdere dem sikkert for å slå fast volumene, sier Stuart til avisen.

Eriksen bekrefter dette, og sier selskapet fortsatt jobber med å finne ut hvor mye som er igjen.

– Vi må ha tilgang til toppen av tankene for å kunne gjøre nøyaktige målinger. Dette er ikke mulig å gjøre nå på grunn av skader på tankene fra orkanen. Vi jobber med å etablere løsninger på dette, sier Eriksen.

300 personer deltar i oppryddingsarbeid

13 pumpebiler jobbet i forrige uke med å fjerne oljesølet, ifølge The Tribune. Fredag opplyser Eriksen at 300 personer deltar i arbeidet, med “betydelige mengder maskiner og utstyr”.

Tidligere var det bekymring for at utslippene hadde nådd havet, etter at det ble oppdaget noe som lignet et oljeflak 70-80 kilometer nord-øst for terminalen. Etter å ha undesøkt dette konkluderte selskapet med at det det ikke var noen tegn til at dette stammet fra dem.

– Så langt er det kun observert olje på land. Vi overvåker og undersøker havområdene rundt oljeterminalen, men vi har ikke påvist olje på sjø. Vår vurdering er at det ikke er lekkasjer fra terminalen nå.

Hardt rammet lokalsamfunn

Ifølge Reuters er flere titalls personer bekreftet død og flere hundre savnet etter orkanen. Equinors ansatte skal være i sikkerhet, og de 54 ansatte har blitt flyttet til et hotell lenger vest på øyen, skriver The Tribune.

– Lokalsamfunnene på Bahamas er hardt rammet etter orkanen Dorians ødeleggelser. Vi jobber sammen med dem både i opprydningen på terminalen og i hjelpearbeidet på Bahamas, sier Eriksen.