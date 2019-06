Equinor og partnerne på Gullfaks leverte i januar en ny plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Nå er planen godkjent.

Utbyggingen koster 2,2 milliarder kroner og skal bidra til å øke utvinningen fra formasjonene Shetland og Lista, som har vært i produksjon siden 2013. Planen er at utvinningen skal økes ved å injisere vann.

– Gullfaks er et av Norges største olje- og gassfelt. Feltet er en fabelaktig suksesshistorie. Med de opprinnelige planene for feltet skulle alle de tre plattformene nå ha vært stengt ned. Men nå planlegges det for produksjon ut på 2030-tallet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding, og legger til at feltet nå har produsert én milliard fat mer enn opprinnelig ventet.

Første fase av prosjektet ble godkjent i 2015. I fase to skal det bores sju brønner, der vann skal injiseres. Det er estimert at andre fase vil gi 17 millioner nye fat olje fra feltet.

Fakta Forlenge Lukke Gullfaks-feltet Produksjonen startet i 1986

Består av tre plattformer

Ligger i Nordsjøen, nordvest for Bergen

Statoil er operatør (51 %), Petoro (30 %) og OMV (19 %) er partnere

27 dollar

Fram til 2013 trodde man at ressursene i det tette kalksteinsreservoaret ikke kunne utvinnes, fordi det var for komplisert.

– Ny avansert teknologi og gjenbruk av eksisterende infrastruktur er en god kombinasjon som gir lave kostnader og god lønnsomhet. Næringen har nå utviklet nye løsninger som gjør at vi kan hente opp olje man tidligere ikke trodde kunne produseres. Dette er nok et eksempel på kompetansen og nyskapingen i næringen. Prosjektet illustrerer hvor viktig det er med teknologiutvikling, sier Freiberg i meldingen.

Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt med en oljepris på 27 dollar. I dag er prisen drøyt 60 dollar for et fat nordsjøolje.

Equinor er operatør på Gullfaks-feltet med 51 prosent eierandel. Petoro (3o prosent) og OMV (19 prosent) er partnere.