Mandag kveld sendte riggselskapet Dolphin Drilling ASA, tidligere Fred. Olsen Energy, ut en børsmelding der det begjærte seg konkurs.

– Som vi gjentatte ganger har kommunisert til markedet, er selskapet insolvent og går med tap, skrev Dolphin Drilling i meldingen.

– Derfor har selskapet begjært seg selv konkurs, med mindre kreditorene går med på en restrukturering innen klokken 14 tirsdag 25. juni.

Lever videre

Kreditorene ble imidlertid ikke enige, og dermed er konkursen et faktum.

– Dessverre har ikke kreditorene blitt enige om en restrukturering, skriver selskapet i en børsmelding onsdag morgen.

Aktiviteten i deler av virksomheten, først og fremst tre borerigger på norsk sokkel, blir imidlertid overført til et nytt selskap, Dolphin Drilling Holding Ltd.

– Dolphin Drilling står nå godt rustet for framtiden. Balansen er styrket, vi har en flåte av rigger godt egnet for markedet på norsk sokkel. Vi har et sterkt team av flinke folk med oss, og vi har en finansiell styrke som gjør det mulig for oss å gå ut i markedet og vinne kontrakter, uttaler Bjørnar Iversen, ny konsernsjef i selskapet, i en melding.

Ingen mister jobben

Overfor Sysla forsikrer han om at ingen av selskapets ansatte vil miste jobben som følge av endringen.

– Dette vil ikke ha noen betydning for våre ansatte, kunder eller leverandører, sier Iversen til Sysla.

– Det kan virke litt forvirrende at vi skal drive videre under Dolphin Drilling-navnet, men det er viktig å understreke at driften fortsetter som normalt, legger han til.

Espen Kristoffersen er tillitsvalgt for Industri Energi i Dolphin Drilling. Han er fornøyd med det som nå skjer.

– Det har vært turbulent i selskapet siden 2015. Derfor er det en lettelse at brikkene nå ser ut til å falle på plass. Det blir ingen oppsigelser som følge av konkursen, snarere er vi nå i ferd med å gjennomføre noen ansettelser. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med den nye ledelsen, sier Kristoffersen.

Kutter gjelden

Riggselskapet Dolphin Drilling, som inntil slutten av desember het Fred. Olsen Energy, har vært i alvorlig krise i flere år. På grunn av skyhøy gjeld og rigger uten oppdrag har selskapet stått i overhengende fare for å gå konkurs.

I 14 måneder er det jobbet for å finne en utgang på krisen. Allerede i april ble løsningen som nå er gjennomført, kjent.

Den går i korte trekk ut på at de sikrede kreditorene omgjør sin gjeld til aksjer i selskapet. Det betyr i praksis at storbanker som DNB, SEB, Danske Bank og Swedbank, samt ulike fond, blir selskapets nye hovedeiere. Eierne går samtidig inn med frisk kapital. Det nye selskapet skal ikke være notert på børsen.

Enkelte obligasjonseiere sa nei til løsningen som nå blir gjennomført. Derfor ble den gjennomført ved tvang av de pantesikrede kreditorene, ifølge Bjørnar Iversen.

Samtidig skilles boreskipet Bolette Dolphin ut i et eget selskap med mål om å finne en kjøper som kan ta over. Skipet ble bygget i 2013, men har ligget ubrukt og nedsyltet i gjeld. Det er også tidligere gjort forsøk på å selge skipet uten hell.

Før restruktureringen hadde selskapet om lag 6,5 milliarder kroner, i samlet gjeld. Med løsningen som nå er funnet, barberes den til om lag 250 millioner kroner.

– Den finansielle restruktureringen er helt grunnleggende for at Dolphin Drilling skal ha en framtid. Med en solid økonomisk plattform og støtte fra nye eiere kan den nye ledelsen i Dolphin og selskapets ansatte nå arbeide for fullt med å styrke og utvikle selskapet, uttaler påtroppende styreleder Jørgen Peter Rasmussen, som tidligere har vært toppleder i Archer og Schlumberger.

Gamle rigger

– Selskapet har ligget helt nede uten oppgaver og med enorm gjeld. Det har også gjort noe med kundene, som vegrer seg fra å gjøre forretninger. Nå blir selskapet i praksis gjeldfritt med god likviditet. Dermed rydder vi bordet og er åpne for butikk, sa Iversen til Sysla i april.

Dolphin Drilling skal også flytte sitt hovedkvarter fra Oslo til Stavanger.

Alle det nye selskapets tre rigger er bygget på 1970-tallet. Dermed er de blant de eldste på norsk sokkel. Iversen har imidlertid avvist at det er en hemsko for selskapet.

– Riggene er kraftig oppgradert. Vi skulle selvsagt gjerne hatt nybygg, men jeg tror disse riggene vil være attraktive i markedet. Hvis jeg ikke hadde det, ville jeg ikke tatt denne jobben, sa Iversen i april.