Equinor har søkt om å få utvide levetiden til innretningene på feltene Tordis og Vigdis. Det har nå Oljedirektoratet gitt tillatelse til.

Direktoratet mener Equinor i sin søknad viser at det fortsatt er grunnlag for lønnsom og sikker drift av feltene ut over den opprinnelige levetiden.

«Vigdis» får produsere i 43 år

Tordis får dermed produsere frem til slutten av 2036, mens Vigdis skal holde på til slutten av 2040. Dette gir tilsammen 34 år lengre levetid enn det man hadde beregnet opprinnelig.

– Utnyttelse av innretningene på Tordis og Vigdis utover opprinnelig levetid vil bidra til å øke verdiskapingen på norsk sokkel, det er god ressursforvaltning, sier Arvid Østhus, underdirektør for Utbygging og drift, Nordsjøen nord i en melding fra direktoratet.

Vigdis-feltet Startet produksjonen i 1997

Saga Petroleum var operatør fram til selskapet ble kjøpt opp av Norsk Hydro i 1999. Statoil overtok operatørskapet i 2003

Feltet er bygget ut med havbunnsinstallasjoner og knyttet sammen med Snorre-feltet der oljen blir prosessert

Begge innretningene er eid og operert av Equinor og ligger i Tampen-området nord i Nordsjøen, ikke langt fra Statfjord, Snorre og Gullfaks.

Skal investere 1,4 mrd.

Equinor og partnerne besluttet i slutten av 2018 å investere om lag 1,4 milliarder kroner i Vigdis Boosting Station, som etter planen skal starte opp 1. kvartal 2021.

– Dette er et prosjekt for økt oljeutvinning (IOR) som blant annet består av en flerfase pumpestasjon som vil øke produksjonen fra eksisterende brønner. Det gir nye fat til en svært konkurransedyktig pris, sa Torgeir Rød, direktør for prosjektutvikling i Equinor i en pressemelding.

Når Vigdis Boosting Station starter opp i første kvartal 2021 er det ventet at utvinningsgraden fra Vigdis vil øke fra dagens 45 prosent til 54 prosent.

Dette var godt nytt for leverandørene OneSubsea som vant en kontrakt på 700 millioner, i tillegg til Wood som fikk Equinor-arbeid verdt 110 millioner kroner.

Produksjonen ved Vigdis-feltet startet opp i 1997 og var først drevet av Saga Petroleum frem til selskapet ble kjøpt opp av Norsk Hydro i 1999. Equinor overtok operatørskapet i 2003.

Feltet er bygget ut med havbunnsinstallasjoner og knyttet sammen med Snorre-feltet der oljen blir prosessert.

I september i 2018 fikk Transocean en kontrakt verdt 725 millioner kroner for å bore seks brønner i blant annet prospektene Vigdis og Snorre.

Tordis har produsert for oljeselskapet siden 1994.

Eierne av rettighetene på begge felt er Equinor, Petoro, ExxonMobil, Idemitsu Petroleum og DEA Norge.