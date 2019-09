Etter fire år med vekst tror nå analytiker Audun Martinsen i Rystad Energy at oljeserviceindustrien er på vei nedover. I Norge tror analytikeren på nedgang de neste to årene.

I en rapport fra selskapet skriver Martinsen at de tror bransjen vil ha en negativ vekst på fire prosent neste år, hvis oljeprisen ikke øker.

– Lavere oljepriser roper etter lavere vekst i servicemarkedet i 2020. For industrien betyr dette at den tre år lange veksten vil stoppe, sier Martinsen.

Milliarder forsvinner fra norsk oljeservice

Også for norsk oljeservice ser Rystad for seg at det vil komme dårligere tider. Til DN melder selskapet om en tre prosent nedgang i 2020 og 14 prosent nedgang året etter.

Det betyr at 23,8 milliarder dollar kan forsvinne fra norsk industri neste år, skriver avisen.

– Det gjør at investeringsviljen på norsk sokkel ikke vil være som tidligere, og man får både færre leteinvesteringer og mindre investeringer i eldre felt, sier oljeanalytikeren til DN.

Norsk næringsliv, og særlig leverandørindustrien, har gått så det griner denne sommeren med vekst på rundt 3,0 prosent målt i årlig rate. Sysla meldte tidligere denne uken at norske bedrifter innen oljeservice nå venter lavere vekst, ifølge en fersk rapport fra Norges Bank.

I rapporten vises det til at det er få store funn som skal bygges ut fremover, og bedriftene i nettverket signaliserer en begynnende usikkerhet rundt ordreinngangen lenger frem i tid. Samtidig fortsetter flere å vri seg mot andre forretningsområder.

“Mange understreker at de fortsatt er tilbakeholdne med å ta på seg kostnader og risiko, etter at de gjennomførte store kostnadsreduksjoner i forbindelse med oljeprisfallet i 2014”, heter det i rapporten.

Tre av fire oljebedrifter i Rogaland tror på vekst

I motsetning til Rystad sin analyse tror 77 prosent av de bedriftene som har mer enn en tredel av omsetningen sin innen oljesektoren på økonomisk vekst i 2020, ifølge en ny rapport fra Sparebank 1 SR-Bank – Dette er svært overraskende. Mange har snakket om at nedturen nå vil komme, men undersøkelsen vår tyder på det motsatte, sier sjeføkonom Kyrre Martinius Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til Aftenbladet. Forventninger om vekst har steget jevnt gjennom hele 2018 og 2019. – Denne gangen var vi veldig spente på resultatet. Ville den varslede nedgangen på norsk sokkel slå ut i 2020? Og global uro, brexit og handelskrig? Svaret er nei, og Rogaland seiler opp som det mest optimistiske fylket.

Ser lysere ut fra 2021

Til tross for dystre spådommer for de neste to årene tror Rystad på bedre tider. I 2021 ser selskapet for seg en global vekst innen industrien på hele fem prosent.

– I 2021 vil vi se effekter av de lange syklene innen «greenfield», leting og «brownfield». Når dette skjer tror vi oljebransjen vil svare med økte investeringer, sier Martinsen.

Hvorfor sliter fortsatt så mange oljeleverandører når oljeselskapene håver inn? Det har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her: