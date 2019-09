Fredag formiddag presenterer Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, den nye ressursrapporten for felt og funn. Hun slår fast at det aldri tidligere har det vært produksjon fra så mange felt. I tillegg ser selskapene på utbyggingsmulighetene for nesten 90 funn.

Selv etter mer enn 50 år er det store muligheter for å skape verdier på norsk sokkel, mener Oljedirektoratet (OD).

Hele 88 produserende felt eksisterer på norsk sokkel i dag, i tillegg kommer mulige utbygginger for nesten 90 funn, skriver direktoratet.

– Det er nok olje og gass på norsk sokkel til at vi kan ha lønnsom, effektiv og forsvarlig petroleumsvirksomhet i mange tiår, sier direktør for utbygging og drift, Ingrid Sølvberg i meldingen.

Oljeproduksjonen øker

Selv om funnstørrelsen på norsk sokkel har gått ned de siste årene, tror direktoratet at produksjonen vil øke frem mot 2023.

De spår at fremtidens oljeproduksjon sannsynligvis vil foregå som havbunnsfelt som tar i bruk eksisterende infrastruktur, og mener det er avgjørende at innretninger og rør vedlikeholdes godt.

Oljedirektoratets klare melding er at alle de samfunnsøkonomisk lønnsomme ressursene på sokkelen bør blir produsert.

«Derfor er det viktig at oljeselskapene arbeider for å øke utvinningen fra felt som er i produksjon,» heter det i rapporten.

«Mer enn halvparten av de antatt gjenværende ressursene på norsk sokkel er funnet. 85 prosent ligger i feltene og 15 prosent ligger i funn som rettighetshaverne vurderer å bygge ut. I tillegg er det et potensial for at enda mer påvist olje og gass kan bli lønnsom å produsere ved å ta i bruk ny teknologi og kunnskap,» heter det i Oljedirektoratets ressursrapport for funn og felt 2019.

Vil ha nye metoder

«Mye olje og gass er påvist i tette reservoarer, altså reservoarer med lav gjennomstrømmelighet. Her er det store muligheter for lønnsom produksjon dersom ny teknologi og nye løsninger tas i bruk», skriver direktoratet.

De etterlyser at oljeselskapene tar i bruk nye og mer moderne metoder for oljeboring enn det som har vært vanlig til nå. De mener det kan ha et betydelig potensial.

– Også på britisk sokkel er det prøvd ut avanserte metoder med gode resultat. Nå er det på tide at oljeselskapene tester slike metoder på felt til havs også her hjemme, sier Sølvberg.