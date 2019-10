Onsdag startet oljemessen Offshore Technology Days (OTD) i Stavanger Forum. Arrangementet er utsolgt med nesten 400 utstillere, og på de to dagene ventes det om lag 15.000 besøkende fra 50 land.

OTD er spesielt rettet mot leverandørbedriftene i bransjen. Oljekrisen er over, men leverandørene har ikke opplevd den samme oppturen som oljeselskapene. Vi tok en prat med seks ulike leverandører for å høre hvordan situasjonen er nå.

Alle de seks fikk de samme tre spørsmålene:

1. Hvordan går det med bedriften nå?

2. Hva blir den største utfordringen framover?

3. Hva er det viktigste kriteriet for suksess

Startet i garasje

Haugesund-bedriften Westcon Løfteteknikk og administrerende direktør Karl Johan Jentoft er blant dem som har tatt turen til Stavanger Forum. I 1993 startet Jentoft bedriften i en garasje på Frakkagjerd utenfor Haugesund, som en avdeling i Westcon-konsernet.

– Det har vært gode tider i alle år, bortsett fra en periode for noen år siden. Da fikk også vi oss en på trynet og måtte si opp og permittere folk. Vi mistet 50 millioner kroner i omsetning på et blunk, det var akkurat som å skru av en lysbryter, sier Jentoft.

Kostnadene kunne ikke kuttes like raskt som inntektene falt, og dermed ble det røde tall på bunnlinjen. Dermed ble det opprydning og justeringer, og nå er bedriften på rett spor igjen.

– Nå har det plutselig tatt av igjen. Vi har ansatt 40 nye medarbeidere på halvannet år, og det har jeg aldri vært borti tidligere, sier han.

Dette svarer Jentoft på de tre spørsmålene:

1. Det går veldig bra. Vi leverer og kundene gir oss gode tilbakemeldinger. Vi tjener penger og har dyktige medarbeidere. Jeg er en stolt og glad leder nå. Samtidig er det kjekt å se at det gir gevinst å satse på nye områder, som vind. Det vil komme en tid når olje og gass får en nedtur igjen.

2. Få tak i kompetansen vi trenger. Det er ikke enkelt. Vi må rekruttere folk som kan noe mer og annet enn oss. For eksempel når det gjelder digitalisering og smarte løsninger. Der går utviklingen så fort. Å lykkes med digitalisering blir viktig framover.

3. Å ta kundene på alvor og lytte til dem. En inkluderende lederstil som bygger gode relasjoner til kunden. Når kunden har utfordringer, må vi være klar til å løse dem.

STS-gruppen

Hvem: Ingrid Solheim, administrerende direktør.

Hva: Vedlikeholds- og modifikasjonstjenester, blant annet innen isolasjon, stillas og overflate

Hovedkontor: Bergen.

Ansatte: 570.

Omsetning 2018: 313 millioner kroner.

1. Det går ganske bra. Jeg tror vi klarer å doble omsetningen sammenlignet med 2016. Fra 2014 til 2016 ble inntektene halvert. Samtidig er det fortsatt et veldig sterkt prispress fordi vi og kundene våre har inngått kontrakter i dårlige tider. Avtalene i vår næring er veldig langsiktige.

2. I vår bransje er det ressursmangel – tilgangen på ingeniører og faglært arbeidskraft. Vi har et etterslep på ti år der. I tillegg handler det om å ha tilstrekkelig midler til innovasjon og teknologiutvikling. Når lønnsomheten er presset, må det til tøffe prioriteringer for å få god teknologiutvikling.

3. Det er å få tilgang på den best kvalifiserte arbeidskraften på alle nivåer i bedriften. Vi må være konkurransedyktige ved å jobbe smartere. Vi må differensiere oss fra konkurrentene ved å utvikle produkter og tjenester som skiller seg ut. Derfor kommer vi kanskje til å fokusere mer på nisjeområder framover.

CAN AS

Hvem: Lars Erik Berntzen, administrerende direktør.

Hva: Bruker tau og klatreseler til å utføre arbeid på vanskelig tilgjengelige steder på plattformer.

Hovedkontor: Gausel.

Ansatte: 87.

Omsetning 2018: 89,2 millioner kroner.

1. Det går veldig bra. Vi var helt på bunnen i 2017 og ramlet til en omsetning på under 60 millioner kroner. I år ender vi trolig rundt 125 millioner og er tilbake der vi var før krisen. Derfor kan vi også investere i ny teknologi og digitale løsninger.

2. Lønnsomheten er fortsatt et problem. Som mange andre sitter vi med kontrakter inngått i tøffe tider. Jeg skulle helst sett at forhandlingsmakten vår var litt større når nye avtaler inngås. Samtidig begynner det å bli utfordrende å få tak i folk. Det gjelder både ingeniører, fagarbeidere og støttefunksjoner.

3. At de som jobber her, har det bra. Det skal være kult å jobbe i CAN. Eksternt er det at kundene blir enda mer mottakelige for nye løsninger og teknologi.

Kverneland Aqua

Hvem: Ole Gabriel Kverneland, eier og daglig leder.

Hva: Heise- og håndteringsutstyr.

Hovedkontor: Sandnes.

Ansatte: 10.

Omsetning 2018: 15 millioner kroner.

1. Det går rimelig greit. Vi har nylig flyttet inn i nye, store lokaler i Sandnes Havn, og vi har investert mye i maskiner og test utstyr. Så alt ligger til rette for vekst. Vi leverer nå cirka 30 prosent av omsetningen vår mot grønn energi, slik at vi når ulike markeder. Første halvår var bra, men markedet er fremdeles utfordrende. Det er for få jobber og marginene er ikke det de bør være for en sunn og bærekraftig utvikling.

2. Å få flere gode medarbeidere med på laget, samt hele tiden få tak i de større og riktige jobbene, som involverer hele bedriften på design, produksjon, sammenstilling og testing.

3. Vi må være best i klassen og fortsette å levere bedre enn forventet og sikre fornøyde kunder. Fleksibilitet og gode løsninger er en stor styrke. Så tror jeg vi må være aktive på salg, spesielt i travle perioder, slik at vi får jevnt med arbeid og forutsigbarhet.

Vestteknikk

Hvem: Katrine Tonning, leder marked og kommunikasjon.

Hva: Teknisk verneutstyr innenfor gass, pust og brann.

Hovedkontor: Forus

Ansatte: 30

Omsetning 2018: 57 millioner kroner

1. Nå går det veldig bra. Markedet er friskmeldt og vel så det, og vi har det travlere enn noen gang. Vi hadde en nedgang i krisen, men kom gjennom det uten nedbemanning og er veldig fornøyd med det. I fjor var et veldig bra år, og i år er enda bedre.

2. Å ta i bruk ny teknologi. Å få kundene til å bruke ny teknologi som krever litt mer omfattende beslutninger, er kanskje den største utfordringen.

3. Det er to ting: At vi har de beste og mest innovative løsningene, og at vi har den kompetansen kundene forventer og fortjenter. Vi skal være en leverandør med spisskompetanse.

Karsten Moholt AS

Hvem: Christian Skjoldli, salgssjef.

Hva: Levetidsforlengelse av kritisk operasjonelt utstyr, for eksempel elektromotorer.

Hovedkontor: Askøy.

Ansatte: 150.

Omsetning 2018: 211 millioner kroner.

1. Det går veldig mye bedre, men markedet er jo presset. Vi ser en økning i aktivitet, og det er en mer interesse for dette med levetidsforlengelse og å gjøre vedlikehold til riktig tid. Det passer veldig godt med det vi driver med.

2. Å få fatt i kompetent personell, det er jo kompetanse vi selger. Vi er avhengige av å få inn folk med riktig bakgrunn, spesielt ingeniører.

3. Det viktigste for oss er at vi synliggjør kunnskapen vår. At vi får fram budskapet om levetidsforlengelse og hva som er bra med det. Det handler om å ta vare på og reparere istedenfor å kaste. Det andre handler om digitalisering. Vi må gjøre digitalisering til noe håndfast vi kan dra nytte av.