Tørr brønn for Equinor i nord

Brønnen ble boret 8 kilometer sørøst for gassfunnet Korpfjell nord i Barentshavet, og operatør i utvinningstillatelse 859 er Equinor, skriver Stavanger Aftenblad.

Oljedirektoratet melder at boringen avslørte sandige men tette soner.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 859. Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016.

Havdypet på stedet er 239 meter. Brønnen ble boret av West Hercules, som nå skal bore videre for Equinor i Barentshavet.

