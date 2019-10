De styrer oljeplattformen fra torget i Trondheim

En oljebrønn på Ivar Aasen-plattformen, 175 kilometer vest for Karmøy, skal åpnes opp igjen. Det gjelder å få oljen til å flyte så fort som mulig, så plattformen produserer så mye av tiden som mulig.

Positive til fjernstyring

To personer sitter foran en rekke skjermer. Bak dem viser en annen skjerm et bilde av et helt identisk rom. En mann i kjeledress kommer inn i bildet, diskuterer litt med de to, og forsvinner ut igjen.

Kjeledressmannen som akkurat forsvant, befinner seg ute i Nordsjøen, på Ivar Aasen-feltet, omgitt av stål og rør, og med havet under seg.

De to andre sitter på Aker BPs kontor, midt i Trondheim sentrum. Her, fra kontrollrommet, styrer de produksjonen på plattformen mange hundre kilometer unna.

Offshoreerfaring

Sveinung Hundsnes jobbet offshore før. Han trivdes der. Han trives også med å styre en plattform fra land – og kunne gå gjennom sentrumsgatene de få hundre meterne hjem til leiligheten når åttetimersskiftet er ferdig.

– Det fungerer fint med kontrollrom på land. En utfordring er at du kan miste nærheten til anlegget. Men folk er positive så langt.

Omstridt ordning

Da oljefeltet Ivar Aasen startet produksjonen julaften 2016, var det med to identiske kontrollrom – et på plattformen og et i Trondheim. Planen var at kontrollrommet på land etter hvert skulle ta over, og at plattformen dermed skulle bli den første bemannede plattformen på norsk sokkel som er styrt fra land.

Ordningen har vært omstridt. Da BP åpnet kontrollrom på Forus for Valhall-feltet sør i Nordsjøen i 2012 – BP Norge fusjonerte senere med Det norske og dannet Aker BP – var det til sterke reaksjoner fra ansatte og tillitsvalgte.

– Styringen av brønner kan handle om liv eller død. Da skal de som bestemmer, også være der ute. Skal du sette kolleger i fare, er det mye bedre om du selv er med, sa daværende forbundsleder Leif Sande til Aftenbladet.

I motsetning til Valhall-feltet, hvor kontrollrommet offshore var bemannet, har kontrollrommet på Ivar Aasen-feltet stått tomt siden 16. januar, da styringen ble tatt over fra Trondheim torg.

Kjappere produksjon, mer penger

Etter snart ni måneder med landstyring er Gudmund Evju, Aker BPs direktør for Ivar Aasen-feltet, ikke i tvil om at det har vært svært vellykket.

– Produksjonen har økt. Dette skyldes det tette samarbeidet mellom produksjonsstyrer og de som sitter i kontrollrommet. Nå kan operatørene på kontrollrommet raskt rådføre seg med ingeniørene som sitter på nabokontorene. Det blir viktig for oss framover at vi må kunne dokumentere effektene av å ha kontrollrommet på land, og jeg er ikke i tvil om at det har vært en suksess. Vi klarer å øke oppetiden, altså i hvor stor grad plattformen produserer. Nå er den uplanlagte nedetiden på mindre enn én prosent, sier Evju.

Og slikt blir det penger av. Evju tar et kjapt regnestykke – og viser til at med en raskere oppstart av brønner etter nedstengning, som Aker BP mener de får til med kontrollrom på land, kan produksjonen øke med 6–7000 fat mer. Det vil gi over tre millioner kroner i økte inntekter, viser Aker BP til.

Første steg

Evju tvilte egentlig ikke i tvil på at løsningen skulle fungere teknisk. Han innså at det avgjørende ville være å få de ansatte med på endringen.

– Nøkkelen var å involvere dem i hele prosessen. Vi har jobbet tett med de ansatte, tillitsvalgte og verneombud hele veien. For oss har det viktigste vært at sikkerheten ute på plattformen skal være minst like god med kontrollrom på land, sier Evju.

For Evju og Aker BP er Ivar Aasen-plattformen imidlertid bare en begynnelse. Oljeselskapet satser hardt på digitalisering – alle ansatte må i høst gå gjennom kursing og få «digitalt førerkort» – og tror det kan være mye mer å hente.

Digitalisering av oljenæringen har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her:

– Foreløpig skraper vi bare i overflaten. Det vi gjør på Ivar Aasen-feltet er bare starten på en reise. Vi har også begynt å dele data med leverandører, for eksempel på pumper, så de kan overvåke sitt utstyr, optimalisere sitt desgin og gi oss varsel dersom noe feil er i ferd med å skje. Målet på sikt er at vi skal ha plattformer uten folk om bord – og uten utslipp til verken sjø eller luft, sier Evju.

Nå er det imidlertid klart at Aker BP kan bli politianmeldt av Miljødirektoratet – for for store utslipp både til sjø og luft på Ivar Aasen.

Talsperson Ole-Johan Faret i Aker BP legger ikke skjul på at selskapet har sluppet ut mer enn det hadde tillatelse til – men understreker også at alle faktiske utslipp er løpende rapportert til myndighetene og at en oppdatert søknad ble sendt til Miljødirektoratet i juli.

– Vi igangsatte en intern granskning umiddelbart da dette ble kjent, og resultatet er ventet innen relativt kort tid. I tillegg engasjerte vi en ekstern part som skal studere mulige miljøkonsekvenser av utslippene, sier Faret.

Han viser til at utslippstillatelsen for Ivar Aasen-feltet var basert på estimater.

– Etter at Ivar Aasen kom i produksjon, viste det seg å være et økt behov for å bruke ulike virkestoffer, blant annet et vaskemiddel for fjerning av alger og bakterier i sjøvannsanlegget. Det er essensielt for å opprettholde vanninjeksjon, som er helt nødvendig for å kunne produsere fra feltet. Da vi i løpet av første produksjonsår så at behovet for bruk av noen kjemikalier var større enn vi antok før oppstart – og rapporterte dette inn til myndighetene – ble det ikke innsendt oppdatert utslippssøknad med de reelle volumene i rett tid. Ny søknad med oppdaterte beregninger for utslipp ble først sendt sommeren 2019. Denne søknaden skulle vært sendt mye tidligere. Dette beklager vi!

– Når dere vurderer kontrollrommet på land, blir det da også vurdert om disse utslippene kan relateres til at denne ordningen?

– Det er ikke noen kobling mellom lokasjon til kontrollrom og funnene i rapporten fra Miljødirektoratet, sier Faret.