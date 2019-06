Livbåtstasjon truffet

Det var rammeverket på en livbåtstasjon, som holder fem livbåter, som ble truffet.

– Vi vil nå vurdere hvordan livbåtene fungerer, sier Eek.

Les mer om plattformen i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke Fakta om Statfjord A Produksjonsstart: 24. november 1979. Total vekt Statfjord A: 241,600 tonn Lagringsvolum: 206,000 m³ Total høyde: 270 meter Operatør: Equinor

Det var 276 personer om bord på Statfjord A da kollisjonen skjedde. To søk og redningshelikopter (SAR) samt et helikopter fra Hovedredningssentralen har fløyet folk fra Statfjord A til Statfjord B og C, og Gullfaks A. Det er nå 58 personer igjen på plattformen.

– Så lenge det er tvil om evakueringsmulighetene, har vi valgt å flytte personell til andre plattformer, sier Eek.

På vei til land

Equinor har mønstret sin beredskapsorganisasjon.

Det nesten 80 meter lange supplyfartøyet PSV «Sjøborg» hadde tolv personer om bord. Equinor opplyser ikke om noen av disse er skadet etter sammenstøtet eller hvordan det er gått med båten, men PSV «Sjøborg» er på vei til land for egen maskin.

Områdeberedskapsfartøyet «Stril Herkules» er på feltet og bistår installasjonen med å avklare skadeomfanget.

«Sjøborg» har diesel- og batteridrift

MS «Sjøborg» er et forsyningsfartøy (PSV) eid av rederiet Skansi Offshore, som har hovedkontor på Færøyene. Skipet seiler med færøysk flagg og har klasse i DNV, skriver Skipsrevyen.

Les mer om skipet i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke Fakta om forsyningsfartøyet MS «Sjøborg» Total vekt: 7200 tonn Dødvekt: 4700 tonn Deck Cargo: 2500 tonn Rederi: Skansi Maks fart: 14 knop

Skipet ble bygget på Havyard Leirvik i Sogn i 2012 og var den første båten bygget etter Havyards 833 PSV-design, ifølge Skipsrevyen.

Fartøyet er 86 meter langt, en total vekt på 7200 tonn, dødvekt på 4700 tonn og en toppfart på 14 knop.

MS «Sjøborg» fikk i fjor installert batteripakker av Norwegian Electric System. I tillegg til at skipet kan kjøre motorene på en optimal hastighet bidrar de elektriske systemene til økt sikkerhet, ifølge rederiet.

– Strenge sikkerhetsregler gjør at skipet må ha to motorer gående når det ligger nærme en plattform. Med batteripakkene installert kan vi kjøre motorene på strøm i femten minutter, sa Jógvan Emil Nielsen i en pressemelding på GIEK sine nettsider i fjor.