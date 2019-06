Da Riksrevisjonen kom med sin rapport om Petroleumstilsynet i januar, var det med til dels sterk kritikk. Granskningen viste at myndighetene i noen tilfeller ikke klare å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer, og at for eksempel oljeplattformen Goliat i Barentshavet fikk samtykke til oppstart uten at det var sikkerhetsmessig forsvarlig, skriver Stavanger Aftenblad.

13. mai var rapporten på høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Nå har politikerne konkludert i saken og sagt sitt om hva de mener. I stor grad følger de konklusjonene til Riksrevisjonen:

Sterkt kritikkverdig : Petroleumstilsynet valgte å stole på operatør Eni (nå Vår Energi) om at Goliat var klar til oppstart, noe som ikke viste seg å stemme. Equinor (som medeier i oljefeltet) ble involvert, men rapporten fra Equinor ble ikke lest før samtykket ble gitt.

: Petroleumstilsynet valgte å stole på operatør Eni (nå Vår Energi) om at Goliat var klar til oppstart, noe som ikke viste seg å stemme. Equinor (som medeier i oljefeltet) ble involvert, men rapporten fra Equinor ble ikke lest før samtykket ble gitt. Bekymring : En annen sak Riksrevisjonen særlig har sett på, er hendelsen der boreriggen Songa Endurance mistet kontroll på en brønn på Troll-feltet, på jobb for Equinor. Her mener komiteen rapporten viser det er grunn til bekymring. Equinor har selv funnet at økonomi ble prioritert før sikkerhet. Også her mener komiteen det er sterkt kritikkverdig at Petroleumstilsynet i for stor grad har stolt på det selskapene sier, og ikke har undersøkt godt nok om de faktisk gjør det de sier.

: En annen sak Riksrevisjonen særlig har sett på, er hendelsen der boreriggen Songa Endurance mistet kontroll på en brønn på Troll-feltet, på jobb for Equinor. Her mener komiteen rapporten viser det er grunn til bekymring. Equinor har selv funnet at økonomi ble prioritert før sikkerhet. Også her mener komiteen det er sterkt kritikkverdig at Petroleumstilsynet i for stor grad har stolt på det selskapene sier, og ikke har undersøkt godt nok om de faktisk gjør det de sier. Dårlig og bra med IKT : På oljeraffineriet Mongstad har Petroleumstilsynets oppfølging av IKT-sikkerheten hatt liten effekt – og tilsynet har heller ikke klart å å fange opp IKT-sikkerhetsmessige utfordringer i Equinor. Selskapet har heller ikke fulgt opp påviste avvik. Men nå har Petroleumstilsynet har styrket kompetansen innen IKT og vil følge opp oljeselskapene her, noe komiteen synes er bra.

: På oljeraffineriet Mongstad har Petroleumstilsynets oppfølging av IKT-sikkerheten hatt liten effekt – og tilsynet har heller ikke klart å å fange opp IKT-sikkerhetsmessige utfordringer i Equinor. Selskapet har heller ikke fulgt opp påviste avvik. Men nå har Petroleumstilsynet har styrket kompetansen innen IKT og vil følge opp oljeselskapene her, noe komiteen synes er bra. Mer kraft : Riksrevisjonen vil ha et sterkere og mer kraftfullt tilsyn – med tydeligere reaksjoner. Politikerne er enig.

: Riksrevisjonen vil ha et sterkere og mer kraftfullt tilsyn – med tydeligere reaksjoner. Politikerne er enig. Ikke kun kritikk : Petroleumstilsynets virksomhet har også god effekt, noe det finnes mange eksempler på, og dermed positiv innvirkning på sikkerhetsarbeidet til oljeselskapene.

: Petroleumstilsynets virksomhet har også god effekt, noe det finnes mange eksempler på, og dermed positiv innvirkning på sikkerhetsarbeidet til oljeselskapene. Ingen Nyhamna-kritikk: Riksrevisjonen fant ingenting å utsette på Petroleumstilsynets oppfølging Shell sitt landanlegg Nyhamna på Mørekysten – til tross for at tidligere hovedverneombud mener at Riksrevisjonen ikke har gjort god nok jobb her.

Fortsatt tillit i bunn

Etter høringen ser politikerne at det fortsatt er stor enighet om å fortsette med tillitsbasert tilsyn. Samtidig må det såkalte partssamarbeidet – samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgiver og myndigheter – utvikles videre. Det må legges til rette for at det blir attraktivt å ta på seg rollen som verneombud, understreker komiteen, og at verneombudene og tillitsvalgte får gjøre det de skal.

Også utlandet

Politikerne er fornøyd med at direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet har sagt at de nå er tydeligere på hva som ligger i den norske, tillitsbaserte modellen overfor nye selskap. Samtidig mener komiteen at tilsynet må styrke arbeidet sitt, særlig når det gjelder å ettergå produksjon av plattformer og andre anlegg i utlandet – slik at man er sikker på kvaliteten på det som skal brukes på norsk sokkel.

Saken skal endelig behandles i Stortinget 19. juni.