Selskapet, hvor Kyllingstad eier 67 prosent av aksjene, selges til Enhanced Well Technology, hvor Kyllingstad også er eier.

Ståle Kyllingstad sier til avisen DN at prisen på IKM Cleandrill målt som selskapsverdi er mellom 300 og 400 millioner kroner.

Enhanced Well Technology eies av EV Private Equity sammen med Shell Ventures og Kyllingstads IKM Group.

«IKM Cleandrill AS leverer tjenester innen boreveskehåndtering under topphulls boring fra offshore borerigger, boreskip og Jack-Up rigger. Oppkjøpet er en del av en strategisk plan for å utvikle bransjeledende tjenester innen «riserless mud recovery» og «managed Pressure drilling». Enhanced Well Technology kjøpte tidligere i år også Enhanced Drilling AS, og planen er å slå sammen disse to selskapene til en slagkraftig enhet», heter det i pressemeldingen.