– Den gode utviklingen gjenspeiler seg i arbeidsmarked, sa Solberg i debatten om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget fredag.

– Sysselsettingen øker sterkere enn på lenge. Bare de siste tre årene er det blitt 109.000 flere sysselsatte. Andelen som er i jobb øker, etter flere år med nedgang, slo hun fast.

– Ekstra gledelig er det at sysselsettingen kommer i privat sektor – fire av fem det siste året, sa statsministeren.

Solberg viste til at veksten er god i norsk økonomi, at investeringsviljen er høy, både i fastlandsøkonomien og på norsk sokkel, aktiviteten i næringslivet oppadgående og at vi ser tendenser til ny industrialisering i Norge.

Samtidig pekte hun på usikkerhet knyttet til handelskonflikten mellom USA og Kina og Storbritannias uttreden av EU.

– Vi skal glede oss over den gode utviklingen, hvor flere kommer i jobb og veksten i økonomien ser ut til å holde seg høy. Men selvfølgelig skal vi også ta høyde for de utfordringene som eventuelt kan komme utenfra, sa Solberg.