– Jeg er mer optimistisk nå en for ett år siden, sier Gunnar Tjelta til Sysla.

Tjelta er daglig leder i GMC-konsernet, som leverer servicetjenester til skip, rigger og plattformer. Nå kan han konstatere at pilene peker riktig vei etter flere opp- og nedturer – mest det siste – de seneste årene.

I verkstedhallen på Buøy i Stavanger gnistrer sveiseflammene om kapp, og dokkene er fulle av skip. Antallet arbeidere er høyere enn på lenge, om lag 225 fast ansatte og opptil noen hundre innleide.

– Det ser lovende ut, men det vil kreve hardt arbeid å lykkes framover.

Fakta Forlenge Lukke GMC Familiebedrift som leverer servicetjenester til skip, rigger og plattformer

Etablert i 1973

Består av datterselskapene GMC Maritime, GMC Yard og GMC HVAC

Hovedkontor på Buøy i Stavanger

Om lag 225 fast ansatte

Gunnar Magne Christensen og sønnen Gunnar Magne Christensen jr. eier 85 prosent

GMC har også eiendomsselsapet GMC Eiendom

Krisekontrakter trakk ned

2018 ble imidlertid en økonomisk nedtur. Etter kraftig inntektsvekst og positivt resultat for første gang på tre år i 2017, ble det tilbakeslag i fjor. Inntektene endte på 568,5 millioner kroner, ned fra 614 millioner, og resultatet før skatt havnet marginalt på feil side av null.

– 2017 var preget av noen veldig store prosjekter. Vi hadde budsjettert med enda større fall i fjor. I tillegg dro vi med oss noen lite gunstige kontrakter fra oljekrisen, og de påvirket de første månedene av fjoråret, sier Tjelta.

– Tallene lyver litt. Det gikk etter mitt syn bedre enn resultatene viser, og fra sommeren leverte vi veldig bra. Siden da har vi tjent gode penger.

I år blir det framgang igjen. Inntektene kommer til å passere 600 millioner, og resultatet skal tilbake i pluss.

– Jeg blir veldig negativt overrasket hvis vi ikke får en akseptabel bunnlinje i år. Men det er jo ikke i nærheten av nivåene før krisen.

Flere lederskifter

Selv om det går langt bedre i oljebransjen enn for noen år siden, sliter mange leverandørbedrifter fortsatt med lønnsomheten. Prisene er rett og slett langt lavere enn de var før oljekrisen begynte i 2014. Likevel er situasjonen litt bedre enn den har vært for GMC.

– Vi kan være mer selektive til hva vi sier ja til. De siste årene har vi akseptert kontrakter med høy risiko og lave marginer for å holde hjulene i gang. Nå kan vi konsentrere oss om forespørsler vi er tryggere på at er lønnsomme.

De siste årene har GMC gjennomført store omstruktureringer. I 2016 ble seks søsterselskaper slått sammen til GMC Maritime. Grepet skulle gjøre det lettere å komme gjennom nedturen. Men fra nyttår ble konsernet igjen splittet opp. Nå består det av selskapene Maritime, Yard og HVAC.

– I etterpåklokskapens lys er det vel bare å slå fast at sammenslåingen var feil. Vi har bedre kontroll og mer trykk på de ulike forretningsområdene med flere datterselskaper, vedgår Tjelta.

Samtidig har det vært hyppige lederskifter. På drøyt to år har selskapet hatt tre toppsjefer. Nå er jakten på den fjerde i gang. Tjelta skal nemlig tilbake til sin gamle jobb som finansdirektør.

– Da jeg tok over hovedansvaret i fjor, skulle det være en midlertidig ordning. Nå går det bedre med virksomheten, og da passer det bra å få inn en ny, sier Tjelta, som vedgår at de mange byttene ikke har vært gunstig for kontinuiteten.

Oljepris og kronekurs

– Hva er den viktigste lærdommen fra de siste årene?

– At når ting er i fritt fall, må man være tøffere og raskt ta mer omfattende grep enn det man kanskje ser for seg, sier Tjelta.

– Hvordan er utsiktene for årene framover?

– Det avhenger veldig av oljeprisen. Nå ser det ut for at markedet vil være godt en stund, men det kan fort snu ved et prisfall.

GMC er langt fra den eneste leverandøren som følger nøye med på oljeprisen. En fersk undersøkelse fra Norges Bank viser at leverandørbedriftene er de som rammes hardest hvis oljeprisen faller.

Kronekursen spiller også en viktig rolle. De siste årene har den norske kronen vært svak mot valutaer som euro, pund og danske kroner.

– Det har vært veldig viktig og gjør at vi vinner flere kontrakter. På verftstjenester har vi for eksempel sterk konkurranse i Danmark, men nå tar vi en større del av den kaken, sier Tjelta.

Hvorfor sliter mange oljeleverandører fortsatt, mens oljeselskapene håver inn? Det er tema i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her: