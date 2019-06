Plattformdekket som nå er på ei til havs, skal til Valhall Flanke Vest og monteres på understellet som allerede er på plass på feltet der Aker BP er operatør.

Plattformdekket er en av de første ubemannede plattformene i verden og skal hente ut rundt 60 millioner fat olje på Valhall-feltet. Feltet er antatt å kunne produsere i mange tiår.

Det skriver Adresseavisen.

Marginalt prosjekt

Våren 2017 etablert Aker BP, Kværner, ABB og Aker Solutions en allianse for å samarbeide om brønnhodeplattformer. Dette er det første prosjektet i samarbeidet. Plattformen vil normalt være ubemannet, og kontrakten er et gjennombrudd for Kværners satsing på slike installasjoner.

– Dette viser at vi nå kan realisere marginale prosjekter gjennom å samarbeide og bruke kompetansen fra flere parter for å sette sammen et konsept som blir konkurransedyktig og realiserbart, sa Sturla Magnus, konserndirektør i Kværner til Adresseavisen i høst.