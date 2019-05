Oljeministeren til De forente arabiske emirater (UAE), Suheil al-Mazrouei, er enig og framholdt at det ikke er noen grunn til å endre på en avtale mellom OPEC og Russland om å kutte produksjonen med 1,2 millioner fat for å holde oljeprisen stabil.

Uttalelsene til de to ministrene er et klart signal om at OPEC og organisasjonens allierte vil forlenge avtalen om kutt i produksjonen i ytterligere seks måneder.

Har vært under press

OPEC og Russland står for over halvparten av verdens oljeproduksjon, og de har vært under press fra USA for å øke produksjonen for å kompensere for fallende eksport fra Iran på grunn av USAs sanksjoner.

Men OPEC frykter at økt produksjon vil føre til at oljeprisen stuper. Falih sier at det er viktig ikke å ta forhastede beslutninger, og holde produksjonen under kontroll.

Møtet søndag fant sted rett etter sabotasje mot oljetankere i Persiabukta og et bombeangrep på en saudiarabisk oljeledning som jemenittiske opprørere påtok seg ansvaret for. Men Falih understreker at sikkerheten er god, og at det ikke er grunn til uro.