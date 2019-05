Onsdag kveld var årets forhandlinger for mer lønn for ansatte innen oljeservice ferdige. Resultatet ble 19.700 kroner, i tillegg til økning av natttillegg (tre kroner) og helligdagstillegg (50 kroner).

Mens forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sa seg tålig fornøyd, er tonen en annen hos det andre fagforbundet som var inne til forhandlinger. Safe ble ikke enig med arbeidsgiverforeningen Norsk olje og gass, og er skuffet over resultatet.

Likevel blir siste tilbud fra arbeidsgiverne gjeldende, siden årets oppgjør er et samordnet oppgjør uten konfliktrett, skriver Aftenbladet.

Likelydende avtaler

Industri Energi sin tariffavtale for dette området heter Oljeserviceavtalen og Safe sin heter Brønnserviceavtalen – men avtalene er likelydende.

– Vi har presset oss så langt vi kunne for å få til et oppgjør partene kunne enes om. Vi oppnådde enighet med Industri Energi. Det gjorde vi ikke med Safe, men de har godtatt at Norsk olje og gass vil iverksette det siste tilbudet som ble gitt, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass i en melding.

Safe sa også nei til siste tilbud i forhandlingene for ansatte i operatørselskapene – det såkalte Sokkeloppgjøret.