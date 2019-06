Det er nå klart at Rosenberg har nådd opp i kampen om å få en intensjonsavtale med Vår Energi om totalt oppgradering og levetidsforlengelse av produksjons- og lagringsskipet Jotun A FPSO.

Aftenbladet er kjent med at det har vært relativt hyppige møter mellom partene i vår, og i begynnelsen av mai skal det ha blitt klart at Vår Energi vil satse på å bruke Rosenberg Worley til oppgradering av Jotun A – forutsatt styret i Vår Energi fatter investeringsbeslutning.

Pressekontakt Elisabeth Fiveland i Vår Energi bekrefter at selskapet har inngått en intensjonavtale med Rosenberg, men er på nåværende tidspunkt sparsommelig med detaljer om hvilket prosjekt.

– Vi har en intensjonsavtale med Rosenberg. Faller tingene på plass, er det ventet at endelig kontrakt inngås i tredje kvartal, sier Fiveland.

Rundt ett år med arbeid

Dersom Vår Energi og Rosenberg endelig inngår kontrakten for levetidsforlengelse for Jotun A, vil det være så langt Aftenbladet forstår EPCI-kontrakten; ingeniør-, innkjøp-, og oppgraderingsarbeid det dreier seg om. En avtale vil bety betydelig arbeid for Rosenberg.

Det ligger da an til at produksjonsskipet Jotun A trolig taues inn til Stavanger og Rosenberg før sommeren 2020.

Arbeidet med Jotun A vil anslagsvis ta ett år før skipet tauet ut igjen til feltet med planlagt oppstart i 2021. Det er Aker Solutions som har FEED-en på prosjektet, det vil si forstudien om hva som må til av arbeid for levetidsforelengelse av Jotun A. Dette arbeidet er ennå ikke ferdig.

– Dette vil være en spennende og utfordrende jobb som vil være utrolig interessant og viktig for Rosenberg, sier direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg Worley.

– Hva betyr dette for Rosenberg?

– Det betyr at vi har fått en intensjonsavtale , og dersom Vår Energi bestemmer seg for å gå videre med Jotun, har Rosenberg en spennende jobb foran seg, sier Narvestad.

Stor og viktig jobb

Hvor stor er for tidlig å si, mener Narvestad, men det ligger i kortene at dette vil holde flere hundre Rosenberg-ansatte i sving. Hvor stor kontraktens verdi er med denne store jobben, vil ikke Narvestad gå nærmere inn på. Men det ligger an til å bli en jobb hvor det snakkes milliard (er) framfor hundrevis av millioner.

Da Kværner vant kontrakten med levetidsforlengelse for Njord A-plattformen med Equinor, var den på fem milliarder kroner, her er det lagt på en halv milliard i ettertid.

Njord-plattformen er en mer omfattende jobb en Jotun A vil være, men uansett er det ingen tvil om at dette er en stor og viktig jobb for Rosenberg, og jobben vil være synlig i bybildet i Stavanger.

Satser rundt 20 milliarder

Produksjonsskipet Balder FPSO skal også oppgraderes i den omfattende fornyelsen av Balder-feltet. Dette skjer ute på feltet, mens Jotun A skal taues inn til et norsk verft for betydelige modifikasjonsarbeid.

Jotun A kom i produksjon i 1999 og er et kombinert produksjons- og lagerskip, av samme type som Petrojarl Varg som lå i opplag hos Rosenberg fram til februar 2018.

I tillegg til oppgraderingene av Jotun A og Balder FPSO, som skjer ute på feltet, skal det også bores 15 nye produksjonsbrønner på Balder og 11 på Ringhorne. Levetidsforlengelsen til Jotun A gjør at den skal fortsette produksjon til 2045, mens Balders levetidsforlenges fram til 2030.

Totalt regner Vår Energi å investere over 20 milliarder kroner i Balder-området de neste årene. Det såkalte Balder-X-prosjektet vil ha investeringer for rundt 15 milliarder kroner.