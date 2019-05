Mandag startet lønnsforhandlingene mellom organiserte riggansatte innenfor flyteriggområdet og Rederiforbundet, melder Aftenbladet.

Det er satt av to dager til forhandlingene mellom organiserte riggansatte i fagforbundene Industri Energi og Safe og Rederiforbundet.

Begge fagforbundene fører separate forhandlinger med Rederiforbundet.

Det er forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi som leder forhandlingene på vegne av Industri Energi. Til egen hjemmeside sier Alfheim at konkurransen om arbeidskraft er hard og Industri Energi vil sørge for at riggnæringen framstår som lønnsmessig attraktiv.

Oppsving i aktiviteten

Han viser til at riggselskapene opplever betydelig økning i aktiviteten og at selskapene trenger flere ansatte.

Alfheim påpeker videre til Industri Energis nettsider at faste jobber skal legges til grunn for nye ansettelser hos riggselskapene. Samtidig minner han om at den norske modellen forutsetter et sterkt organisert arbeidsliv hvor de sentrale forhandlingene skal være førende for lønnsutviklingen.

Fagforbundet Safe melder også om at bedrifter innen tariffområdet har høyt forbruk av innleid personell i stedet for å ansette egne medarbeidere, noe verken bedrifter eller ansatte er tjent med.

–Norsk økonomi er på full fart oppover, arbeidsledigheten på vei ned, svak krone styrker konkurranseevnen vår mot våre handelspartnere. Da er det rom for å gi gode medarbeidere faste, trygge arbeidsforhold, i tråd med regelverket, skriver Safe på sine nettsider.

Vil ha lønnsøkning

Safe mener at riggansatte har tatt sin del av byrden i forbindelse med oljenedturen som startet i 2014, og forbundet krever at det nå er på tide med en lønnsøkning i og med at reallønna har gått ned de siste årene.

–Siden nedturen startet i 2014 har vi tatt vår del av byrden. Medlemmene har godtatt det ene kostnadskuttet etter det andre. Det er imidlertid en grense for alt. Nå ser vi at de beste hodene går over til konkurrenter eller forsvinner til andre bransjeområder. Det er en utfordrende situasjon for arbeidsgiverne i rederiområdet som sliter med å skaffe nok kvalifisert personell, skriver Safe.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Industri Energi har 4150 medlemmer innenfor flyteriggområdet. Tallet inkluderer også medlemmer som jobber på utenlandsk sektor, midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.