Per i dag jobber rundt 20 personer i leteavdelingen til Repsol Norge, som har sitt hovedkontor i Stavanger.

Bakgrunnen for at selskapet velger å redusere avdelingen er lite suksess med sin letestrategi i Norge de senere årene. Dette har blant annet resultert i boring av to tomme brønner i år, den ene i Norskehavet og den andre litt nord for Yme-feltet i Nordsjøen, skriver Stavanger Aftenblad.

Heller ikke i tidligere år har selskapet hatt nevneverdig suksess på letesiden.

Fakta Forlenge Lukke Repsol Et integrert spansk olje- og gasselskap med virksomhet i 29 land. Hovedaktiviteten er i Spania og Argentina. Repsol driver sin virksomhet langs den norske kontinetalsokkelen gjennom sitt heleide datterselskap Repsol Norge AS.

Ingen mister jobben

Administrerende direktør for Repsol Norge, Vidar Nedrebø, forteller til Aftenbladet at det ennå er uklart hvilket utfall omorganiseringen vil få.

– Vi har hatt en stor leteavdeling i Stavanger, men med den leteaktiviteten vi vil ha fremover vil det dessverre ikke være behov for alle. Derfor vil en del av de ansatte i lete avdelingen bli overført til andre avdelinger her på huset.

– Så ingen mister jobben som følge av reduksjonen?

– Vi forsøker å løse en eventuell overtallighet på andre måter. Blant annet ved å omorganisere aktiviteten gjennom å returnere utstasjonerte arbeidstakere til sine hjemland, samt å tilby førtidspensjon og sluttavtaler til våre lokale ansatte, sier Nedrebø.

Se oversikt: Dette er årets oljefunn

Utbygging av flere felt

Tross for reduksjonen vil ikke Repsol forsvinne fra Norge med det første.

– Fremover vil vi fokusere på vår eksisterende portefølje og å lete mer rundt eksisterende infrastruktur og i eksisterende funn. Vi har ikke hatt særlig stor suksess med å lete etter de store «elefantene» i Norge. Det tar vi nå konsekvensen av og endrer strategi, sier Nedrebø.

Repsol holder blant annet på å bygge ut Yme-feltet, som ligger i den sørøstre delen av Nordsjøen.

– Vi har mange felt i produksjon og masse aktivitet i Norge, og ser videre for oss at også Yme-feltet skal komme i produksjon andre kvartal neste år. Videre ser vi også på en mulig fremtidig utbygging av Vette-feltet, og vil fortsette våre investeringer også i produserende felt, sier Nedrebø.

Hør podkast om oljekjempene som forsvant fra norsk sokkel her:

Mislykket oljejakt

Tidligere i år skulle Repsol forsøke å påvise petroleumsressurser i brønn 9/2–12 med den innleide riggen «Scarabeo 8» i Sandnes-formasjonen, som ligger seks kilometer nordøst for Yme-feltet i Nordsjøen. Selskapet lyktes ikke i å finne nye petroleumsressurser i området.

Boringen foregikk til en dybde på 3121 meter under vann og sluttet i den såkalte Bryne-formasjonen, hvor det også var oljetomt. Repsol meldte i oktober i år at de nå skal plugge brønnen permanent, deretter skal riggen «Scarabeo 8» sikte seg inn på et opphold i opplag.