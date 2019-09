Equinor og partnerne startet mandag denne uken produksjonen fra gass- og kondensatfeltet Utgard, som ligger i både norsk og britisk del av Nordsjøen.

Feltet er estimert til om lag 40 millioner fat oljeekvivalenter, og den daglige platåproduksjonen vil være om lag 43 000 fat oljeekvivalenter, opplyser Equinor i en pressemelding.

Funnet ble gjort i 1982, og har vært vurdert utbygd flere ganger tidligere. I 2016 kjøpte Equinor den britiske andelen av funnet for å realisere utbyggingen.

Feltet er bygget ut med to brønner. Brønnrammen står på norsk side, med en brønn på hver side av grensen. Dette er første gang Equinor leder en utbygging som utvinner ressurser på tvers av skillelinjen mellom norsk og britisk sokkel.

– Godt og effektivt samarbeid på tvers av landegrenser, både i forhold til lisenspartnere og myndigheter har gjort det mulig å bygge ut Utgard og jeg er glad for at vi fant løsninger som ivaretar hensyn til god ressursforvaltning på begge sider, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Hva vil gass bety for norsk oljebransje i fremtiden? Er den redningen for et kullavhengig Europa og en bro til fornybarsamfunnet, eller er den bare en del av problemet? Dette har tidligere vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

– Øker utvinningen

Utgard skal fjernstyres fra Sleipner-feltet, der brønnstrømmen også prosesseres. Tørrgassen sendes så til markedet i rørledning, mens væskene sendes til Kårstø og derfra videre til markedet i Europa.

– Utgard viser at vi gjør funn til felt og øker utvinningen fra Nordsjøen. Utgard produserer fat av høy verdi og med lav CO₂-intensitet i tråd med vår strategi. Vi vil fortsette å lete etter muligheter på begge sider av landegrensen, sier Arne Gürtner, direktør for Equinors offshorevirksomhet i Storbritannia og Irland.

Billigere enn ventet

Equinor som er operatør er største rettighetshaver i feltet med 38,44 prosent, mens LOTUS Exploration and Production Norge og KUFPEC Norway har en eierandel på henholdsvis 17,36 og 6,2 prosent. Andre utenlandske aktører har til sammen 38 prosent eierandel i Utgard.

Prosjektet var opprinnelig estimert til 3,5 milliarder kroner, men leveres nå 900 millioner kroner under kostnadsestimat og før planlagt oppstart, opplyser Equinor.

Se Equinors video fra prosjektet under.