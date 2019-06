De fleste av de 17 som nå har vunnet saken i Gulating lagmannsrett får et lavere beløp, men én av dem får altså 165.000 kroner pluss forsinkelsesrenter, noe som totalt blir ca 195.000 kroner. Lavest utbetaling er 6500 kroner pluss renter, melder Stavanger Aftenblad.

Det er fagforbundet Industri Energi som omtaler saken under overskriften «Full seier mot Trinity i sak om lønn i oppsigelsestid – igjen».

Svært fornøyd

– Jeg er svært fornøyd med at vi for andre gang har fått full støtte fra en enstemmig rett, sier forhandler Fraser Knox i Industri Energi til eget nettsted.

– Dette er en viktig seier, ikke bare for medlemmene i denne konkrete saken, men også som signal til andre selskaper om at spillereglene i arbeidslivet må følges, sier Knox.

Riggarbeiderne vant første runde av saken i Stavanger tingrett høsten 2017, og nå har de altså også vunnet i Gulating lagmannsrett.

Oppsigelsestiden

Saken handler om lengden på ansienniteten til de ansatte etter oppsigelsen. Enkelt sagt er reglene i arbeidsmiljøloven slik at jo lenger ansettelse, desto lenger oppsigelsestid. I dette tilfellet var det uenighet om ansettelse i tidligere selskaper i samme konsern skulle gjelde når oppsigelsestiden ble beregnet.

Oppsigelsene kom etter at Stena Drilling mistet en kontrakt med Statoil høsten 2016. Dermed måtte riggen Stena Don i opplag og de ansatte mistet jobben.

Etter at kontrakten ble kansellert, hadde de ansatte problemer med å finne daglig leder i det Grimstad-baserte selskapet Trinity Nordic AS. De måtte etterlyse ham på hjemmesiden til Energi Industri.

Dommen påvirker i tillegg to medlemmer i forbundet SAFE. De tok ikke saken videre selv, men gjorde en avtale med arbeidsgiver om at dommen i saken mot Industri Energi også skal gjelde deres medlemmer.

Også sakskostnadene

Dommen i lagmannsretten sier også at Trinity Nordic AS må betale saksomkostningene til de 17 riggarbeiderne på totalt 490.000 kroner.

Ifølge Brønnøysundregisteret hadde ikke Trinity Nordic AS noen ansatte i 2017, og inntektene var 2,3 millioner kroner. Resultat før skatt ble et underskudd på 6,2 millioner kroner, men egenkapitalen er bokført til 13,5 millioner kroner. Tallene for 2018 er foreløpig ikke registrert.

Selskapet er heleid av Trinity International Services Ltd.