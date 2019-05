Onsdag morgen ble det oppdaget olje i sjøen på Statfjord-feltet i Nordsjøen.

Oljesølet ble oppdaget i forbindelse med lasting av olje på feltet. Det skjedde ved en lastebøyle som ligger om lag to kilometer fra plattformene. Lastebøylen er tilknyttet oljerør på feltet.

– Foreløpig er det for tidlig å si noe om hva som har skjedd og hvor stort omfanget er, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til Sysla.

Selskapet har mobilisert sin beredskapsorganisasjon som følge av hendelsen. Relevante myndigheter, som Petroleumstilsynet og Kystverket, er også varslet.

Fly stanset av tåke

På stedet der oljesølet ble oppdaget, lastes olje om bord i tankskip. Lasteoperasjonene er stanset som følge av oljesølet, men produksjonen på Statfjord-feltet går som normalt.

Equinor har skip på stedet for å finne ut omfanget av oljesølet. Det er også planlagt å fly ut for å få oversikt fra luften, men tåke har satt en stopper for den planen.

– Nå handler alt om å få oversikt over situasjonen. Deretter vil vi ta grep hvis det er nødvendig. Det er for tidlig å si så mye om hva dette dreier seg om, sier Eek.

Hendelser av denne typen er ifølge Eek uvanlige.

– Det er heldigvis ikke ofte slikt skjer, sier Eek.