Oljeserviceansatte får en lønnsøkning på 19.700 kroner

Industri Energi kom onsdag kveld i havn med lønnsforhandlingene for ansatte innen oljeservice. Oppgjøret vil gi oljeserviceansatte en lønnsøkning på 19.700 kroner. I tillegg blir skift/nattillegget økt med 3 kroner til 86,50 kroner.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med 50 kroner til 2025 kroner per dag.

Lokale forhandlinger

Partene understreker at det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger.

– Også i årets oppgjør har det vært et fokusområde for oss å forbedre lønnsdannelsen for landansatte og individuelt avlønnede. Det skal det fortsatt være, noe arbeidsgiverne er enig med oss i, sier Alfheim i pressemeldingen.

Oljeserviceavtalen omfatter rundt 6000 Industri Energi-medlemmer.

Industri Energi er et fagforbund for ansatte innen olje- gass- og landindustri. De har over 56.000 medlemmer og har rundt 100 ansatte fordelt på kontorene i Stavanger og Oslo.