Wintershall Dea skal i gang med oljeboring ved Trænarevet sør i Lofoten. Miljøorganisasjonen Bellona med Frederic Hauge i spissen har forsøkt å stanse oljeboringen, men 13. august bestemte Miljødirektoratet at klagen ikke skulle tas til følge og at den heller ikke hadde oppsettende virkning.

Nå er ny klage sendt til Klima- og miljødepartementet hvor Bellona ber om oppsettende virkning, noe som betyr at boring ikke kan starte før klagen er behandlet.

– Mangelfulle analyser

«Wintershall Dea sin historikk på norsk sokkel er preget av betydelig kompetansemangel, lovbrudd og manglende oppfølging og organisering. På denne bakgrunn, finner Bellona det sterkt bekymringsfullt at selskapet legger til grunn en så lav kvalitet i sitt arbeid med søknaden», skriver Bellona.

Miljøorganisasjonen argumenterer i i et 34 siders tilleggsskriv til departementet om hvorfor oljeleting sør for Lofoten bør stanses og hvorfor selskapet Wintershall Dea må stanses sør for Lofoten. I den opprinnelige klagen er også Natur og Ungdom, Norges Miljøvernforbund og Norges Kystfiskarlag parter.

Bellona-leder Frederic Hauge utdyper kritikken slik overfor Aftenbladet:

– De mange avvikene bare i år på Brage-plattformen gir grunn til å stille store spørsmål ved hvordan selskapet håndterer arbeidet sitt. Når det gjelder Maria-feltet, har selskapet bommet fullstendig i sine vurderinger om forholdene i reservoaret som gjør at de har store problemer med produksjonen i dag, sier Hauge og legger til:

– I tillegg kommer de mangelfulle konsekvensanalysene som er gjort i forbindelse med søknaden om boring i et sårbart område utenfor Lofoten. Summen av dette gjør at vi mener Wintershall Dea ikke har en organisasjon som er skikket til å være operatør, og vi ber departementet stoppe boringen.

Bellona omtaler Winthershall Dea som ett selskap. Selskapene ble fusjonert i Tyskland i mai i år, men i Norge gjenstår det noen formaliteter før fusjonen juridisk trer i kraft. Dea utarbeidet plan for boring ved Trænarevet, mens Winthershall som kjent er operatør for Maria-feltet og Brage-feltet.

Ingen innvendinger

Verken Miljødirektoratet eller Petroleumstilsynet har hatt innvendinger og støtter ikke Bellona i at konsekvensanalysene har vært mangelfulle. DNV-GL har også slått fast at miljørisiko- og beredskapsanalyse for Toutatis ikke har «vesentlige mangler». Både Havforskningsinstituttet og Kystfiskarlaget protesterte mot prøveboring i høringsrunden av saken og viste til at området er et viktig gyteområde for blant annet arktisk torsk, og et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for flere fuglearter.

Klagen kom inn til Klima- og miljødepartementet i forrige uke. Frederic Hauge kan ikke se at Venstre kan overleve som miljøparti dersom minister Ola Elvestuen aksepterer oljeboringen og dermed ikke tar Bellonas klage til følge.

– Neste år skal forvaltningsplanen for Lofoten-området revideres, og der foreslås det å gi Trænarevet status som særlig verdifullt og sårbart område, på bakgrunn av ny kunnskap. Det vil derfor være svært uheldig å åpne for oljeboring i dette området nå. Paradokset er at fordi oljeboringen i Trænarevet ble tildelt i TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder), bygger det på gammel kunnskap, mens ny kunnskap tilsier at området er særlig sårbart, påpeker Hauge.

– Så lenge saken er til behandling, kan ikke Elvestuen kommentere Bellonas kritikk. Departementet skriver til Aftenbladet at klagen behandles så snart som mulig. Departementet er også i kontakt med operatør Winthershall Dea. Hvis det blir aktuelt å starte boring før saken er ferdig behandlet, vil departementet vurdere å gi klagene såkalt oppsettende virkning. Det betyr at vedtaket ikke kan iverksettes før klagene er endelig avgjort. Vi har kontakt med operatører og har oversikt over når boring er aktuelt, skriver departementet.

For Bellona-leder Frederic Hauge minner denne saken om Røst-saken i 2001, hvor Norsk Hydro måtte stanse sin prøveboring utenfor Lofoten som følge av protester fra miljøbevegelsen. Etter en lang kamp, kom avgjørelsen i juli 2002. Utslippstillatelsen var gått ut på dato, og miljøbevegelsen vant fram.

For Toutatis er det gitt boretillatelse fram til ut januar 2020. Fra 1. februar til 31. august skal det ikke bores i området.

Starter i slutten av oktober

Pressekontakt Kjetil Hjertvik i Winthershall DEA sier at selskapet styrer mot borestart i slutten av oktober. Boreperioden vil være rundt 30 dager og trolig ferdig før jul om været er på riggens side. Winthershall Dea har hyret inn «West Hercules» til å bore utenfor Lofoten. Den borer nå ved Troll-feltet. I tillatelsen ligger det at boringen skal være ferdig utenfor Lofoten innen 1. februar.

– Vi forholder oss til et strengt og omfattende regelverk for olje- og gassvirksomhet. Vi registrerer også at myndighetene avviser alle påstander fra Bellona om at analysene våre er mangelfulle. Søknaden vår er godkjent av Miljødirektoratet, og DNV GL har også godt gjennom at vi har gjort en skikkelig jobb i forbindelse med søknaden vår, sier Hjertvik.

Han understreker også at verken Miljødirektoratet eller Oljedirektoratet har hatt negative bemerkninger til selskapets organisasjonmessige standard i forbindelse med boringen ved Lofoten.

Hjertvik påpeker at Bellona i sin innsigelse blander organisasjonene Dea og Wintershall, hvor Dea har stått for søknadsprosess om oljeboring i Lofoten, mens Winthershall er operatør for oljeproduksjon på Brage-feltet og Maria.

– Å blande inn felt som er i produksjon med leteboring, blir ikke helt relevant i denne saken Vi har over 45 års erfaring fra norsk sokkel og har deltatt i over 200 letebrønner. Dermed har vi også litt erfaring med både å skrive søknader og å gjennomføre leteboringer på en trygg og sikker måte. . Leting og produksjon er som kjent to ganske forskjellige ting.