På oppdrag fra Vår Energi og lisenspartner Equinor boret riggen West Hercules og fant mellom 07, og 2,2 millioner standard oljeekvivalenter på Goliatfeltet i Barentshavet. Dette tilsvarer fra 4,4 til 13,8 millioner fat olje.

Les mer om Goliat-feltet i faktaboksen under.

Fakta Forlenge Lukke Goliat-feltet Ligger i Barentshavet

Verdens nordligste oljefelt

Eni er operatør og eier 65 prosent av lisensen. Statoil eier de øvrige 35 prosentene.

Les også: Nytt oljefunn i Barentshavet styrker håp om oljeterminal i nord

Avgrensnings-brønnen, som har fått navnet Goliat West, ble boret rundt 2 kilometer sør for Goliat FPSO, og 80 kilometer fra Hammerfest i den sørlige delen av Hammerfest-bassenget.

Selskapet vil nå vurdere om de skal knytte de ny-oppdagede ressursene sammen med den allerede eksisterende infrastrukturen på feltet.

Letingen etter olje og gass i Barentshavet pågår for fullt. Er det et økonomisk sjansespill? Hør mer om dette i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør nå:

Øker ressursanslagene for Goliat

– Goliat er den første infrastrukturen for oljeproduksjon i Barentshavet og er strategisk viktig for videre utvikling av regionen. Norsk oljehistorie viser at når infrastruktur først er på plass i et område, gir dette betydelige muligheter for ytterligere ressursutnyttelse, sier Kristin Kragseth, adm. dir. i Vår Energi i en melding.

Vår Energi melder at de totale ressursene på Goliat økte fra 178 til 198 millioner fat før Goliat West ble undersøkt. Nå øker ressurs-anslagene for feltet ytterligere.

– Goliat West-brønnen vil bidra til ytterligere å styrke økonomien på Goliat. Jeg er veldig fornøyd med at vi kan starte året med denne nyheten for Vår Energi og at vår letestrategi for Goliat-området betaler seg, sier Kragseth.

Kan produsere i lengre tid

Vår Energi er operatør i utvinningstillatelse 229 hvor oljefeltet Goliat ligger. Selskapet har en eierandel på 65 prosent av feltet. Equinor eier de resterende 35 prosentene av lisensen.

Ifølge Denis Palermo, letesjef i Vår Energi, er avgrensningsbrønnen et resultat av selskapets «nær-felt letestrategi». Strategien skal ifølge han gi hurtig utvikling av nye reserver gjennom tilkobling til den flytende produksjonsenheten Goliat FPSO.

– Dette vil øke oljeutvinningen i området og utvide produksjonshorisonten for Goliat feltet, avslutter Palermo.