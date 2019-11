«Dette er merinvesteringene som trolig ikke bidrar til å utvide framtidig produksjonskapasitet utover det som tidligere er planlagt,» skriver SSB i en melding.

Økningen i utbyggingsanslaget kommer også delvis som følge av forskyvninger av investeringer fra 2019 til 2020 på enkelte prosjekter. I tillegg er det blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på enda et utbyggingsprosjekt, og tallene for dette prosjektet er derfor nå med i målingen.

Drift, nedstengning og fjerning koster

SSB ser at det er felt i drift og nedstengning og fjerning som bidrar til oppgangen i olje- og gassinvesteringene som indikeres fra 2019 til 2020.

Lavere anslag for feltutbygging og rørtransport bidrar til å bremse oppgangen noe.

Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på noen flere prosjekter senere i år og neste år:

Blant disse er Balder X

Hod reutvikling

Halten Sør Øst

Grand/Breidablikk

SSB skriver at Balder X blir trolig levert senere i år. Grand, eller Breidablikk som feltet nå er omdøpt til, er et prosjekt med totalinvesteringer i samme størrelsesorden som Balder X, men denne PUD-en er ventet å bli levert tidligst i 2. kvartal til neste år og vil dermed sannsynligvis ha mer beskjedne investeringer i 2020.

«Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det, isolert sett, an til enda høyere investeringer innen feltutbygging i 2020 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå,» skriver SSB.

Norsk olje og gass: – Godt nytt

– Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser viser at investeringer i olje og gassnæringen har økt betydelig de siste årene. Det er godt nytt for de om lag 225.000 som går på jobb for industrien hver dag, sier Tommy Hansen, direktør næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje gass i en pressemelding.

Anslagene for 2019 justeres til 182,9 milliarder kroner.

For 2020 oppjusteres anslaget med 8,6 milliarder kroner fra forrige anslag, til 182,6 milliarder.

– For 2019 er dette nære den investeringsprognosen Norsk olje og gass presenterte i januar 2019. At anslaget for 2020 igjen oppjusteres viser at det er optimisme i næringen. Nå er jobben å holde holder kaldt og unngå at kostnadene går opp, sier Hansen

– Det er sysselsatte i petroleumsnæringen i hele landet. Sammen med inntektene staten og kommunene får fra næringen, er det en viktig årsak til at olje og gass er en viktig bærebjelke i hele landet, sier Hansen.