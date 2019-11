Chesapeake skriver selv i en melding til det amerikanske finanstilsynet Securities and Exchange Commission at det er tvil om selskapet kan overleve som selskap om de lave prisene på gass i markedet opprettholdes. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Denne uken falt aksjen med 20 prosent tirsdag og 27 prosent onsdag. Fallet de siste to dagen er det største noensinne for selskapet.

Aksjefall

Det var i 2008 at Equinor (da Statoil) gikk inn i gassfeltet Marcellus gjennom en allianse med Chesapeake Energy Corporation. Marcellus er et av tre hovedområder for Equinor på land i USA. De andre områdene er Bakken i Nord-Dakota og Eagle Ford i Texas. I Marcellus utvinnes det gass, mens det er olje i de to andre.

Transaksjonen ble gjort etter at Chesapeake hadde havnet i store økonomiske problemer. Etter avtalen som ble gjort i 2008 er Chesapeake Equinors samarbeidspartner i utvinningen av gass på land i USA.

– Ikke naturlig

Equinor ønsker ikke å kommentere utviklingen hos selskapets amerikanske partner til DN.

– Det er ikke naturlig for oss å kommentere på meldinger som er sendt ut fra andre selskaper. Produksjon fra feltene hvor Equinor er partner med Chesapeake går som normalt, sier pressetalsmann Erik Haaland i Equinor.

Frykter store tap

Oljeanalytiker John Olaisen i meglerhuset ABG Sundal Collier, sier til DN at han frykter at Equinor skal bruke Chesapeakes problemer til å kjøpe seg enda mer i eiendeler på land i USA. Han mener det vil være en dårlig ide da Equinors olje- og gassinvesteringer på land i USA har vært alt for dårlige.

Beløpene Equinor har tapt på investeringer på land i USA er store. Til sammen har selskapet skrevet ned sine investeringer med 9,2 milliarder dollar, nærmere 85 milliarder kroner.