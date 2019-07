En ny rapport utarbeidet av Stamina Helse viser at offshore-arbeidere på flere punkter har færre arbeidsrelaterte helseplager enn normalbefolkningen.

Over 900 ISO-operatører (isolatører, stillasbyggere og overflatebehandlere) har deltatt i undersøkelsen, men også operatører fra øvrige og mindre disipliner.

God helse blant ISO-operatører

Rapporten konkluderer blant annet med at det er lavere forekomst av hørselstap og øresus blant ISO-operatørene enn blant ikke-støyeksponert befolkning.

Forekomsten av arbeidsrelaterte hudplager er også lavere enn i arbeidslivet for øvrig, til tross for kjemisk eksponering.

ISO-operatørene har også mindre arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager enn oljebransjen sett under ett.

– Ufortjent dårlig rykte

– Basert på funnene våre, har ISO-operatørene på flere punkter færre arbeidsrelaterte helseplager enn normalbefolkningen. Dette er en gruppe som kanskje har hatt et ufortjent dårlig rykte fordi de utfører fysisk krevende og belastende arbeid og eksponeres for støy, støv og kjemisk eksponering, sier Ranveig Helene Jøsendal, fagansvarlig bedriftslege i Stamina Helse avdeling Bergen.

– Samtidig skal vi ikke glemme at det er et risikofylt arbeid som kan medføre arbeidsrelatert sykdom dersom det ikke gjøres forebyggende tiltak, påpeker hun.

Rapporten viser imidlertid at forekomsten av arbeidsrelaterte luftveisplager er noe høyere enn i arbeidslivet for øvrig. 26 prosent av deltakerne i studien er dagligrøykere, noe som gjør at risikoen for å utvikle luftveissykdommer er høyere.

Fakta Forlenge Lukke Rapport om arbeidshelse blant ISO-operatører Uavhengig helseundersøkelse utarbeidet av Stamina Helse for Beerenberg, Bilfinger Industrier, Isonor Industrier, Kaefer Energy, Linjebygg og StS Gruppen

941 ansatte har deltatt, der flertallet er isolatører, stillasbyggere og overflatebehandlere.

Hørselsresultatene viser lavere forekomst av hørselstap enn blant ikke-støyeksponert befolkning. Støyskadene som avdekkes knyttes i hovedsak til tidligere støyeksponering, ikke nåværende.

Øresus viser tilsvarende eller noe lavere forekomst enn i normalbefolkningen.

Rapporten viser også lavere forekomst av arbeidsrelaterte hudplager blant ISO-operatører enn i arbeidslivet for øvrig, til tross for potensielt kompleks kjemisk eksponering.

Forekomsten av arbeidsrelaterte luftveisplager er på 1,4 prosent, som er noe høyere enn den egenrapporterte forekomsten i arbeidslivet for øvrig. Hele 26 prosent av operatørene er dagligrøykere, noe som gjør risikoen for utvikling av luftveissykdommer høyere.

Funnene viser også lavere forekomst av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager for alle kroppsdeler, sammenlignet med oljebransjen som helhet.

3 prosent av operatørene rapporterer om plager i hendene knyttet til bruk av vibrasjonsverktøy, der flertallet er overflatebehandlere. Plagene har oppstått tilbake i tid, hvor eksponeringsbildet var av en annen karakter. Fokus på tidsbegrensninger, rotasjon og pauser gjør at risiko er betydelig redusert, konkluderer rapporten.

Ikke overraskende

Jøsendal mener funnene viser at HMS-arbeidet fungerer, og er ikke overrasket over resultatet.

– Det jobbes godt med å forebygge eksponering i bransjen. Disse resultatene kommer ikke av seg selv, men er et resultat av mange års systematisk arbeid.

Hun påpeker at ISO-operatører generelt er en sprek gruppe ansatte som selv gjør en god jobb for å holde seg i form og ivareta en god jobbhelse.

– Det er ikke hvem som helst som velger dette arbeidet. Det er fysisk krevende, samtidig som de får mye variasjon i arbeidet sitt. Det har en forebyggende effekt, sier Jøsendal.

Risikofylt arbeid

Offshore-arbeiderne som har deltatt i undersøkelsen er ansatte i Beerenberg, Bilfinger Industrier, Isonor Industrier, Kaefer Energy, Linjebygg og StS Gruppen.

Bedriftene gjennomfører regelmessige risikovurderinger, og har definert ISO-operatørene som en risikoutsatt gruppe som de jevnlig følger opp med målrettede helsekontroller.

Dette er imidlertid første gang det gjennomføres en såpass bred undersøkelse på tvers av ISO-bransjen.

– Tryggere å være ISO-operatør nå enn tidligere

Kommunikasjonssjef Ole Klemsdal i Beerenberg synes funnene er svært gledelige.

– Dette er et godt resultat for hele bransjen. Bredden i kartleggingen er stor, og derfor er dette et godt utgangspunkt for å bli enda bedre, sier Klemsdal.

Klemsdal mener det er blitt mye tryggere å være ISO-operatør enn det var tidligere, og at det har skjedd mye på 2000-tallet med tanke på risikoforebygging.

Han understreker at arbeidet fremdeles er karakterisert som risikofylt, noe som betyr at bransjen må opprettholde et sterkt fokus på HMS-arbeid, tross gode resultater.

– HMS-tall er ferskvare. Vi har en nullfilosofi om arbeidsskader og er opptatt av at arbeidstakerne våre skal være like sunne og friske når de går hjem fra jobb som da de kom. Dette viser at bransjen gjør mye riktig, og det må vi fortsette med, sier Klemsdal til Sysla.