Brønnen hadde to ulike reservoarmål, hvor det ble funnet 2-12 millioner fat oljeekvivalenter med gass i det øverste boremålet og olje i det nederste.

Estimert volum i sistnevnte er 1-48 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, melder Equinor i en pressemelding.

– Det er veldig bra at begge målene slo til. Det var selvsagt dette vi håpet på, og det er ikke gitt at vi finner både olje og gass i samme brønn. Volumestimatene er vide, og på grunn av operasjonelle utfordringer fikk vi ikke boret et sidesteg. Vi vurderer både tidspunkt og sted for en videre avgrensning som vil gi et mer presist volumanslag, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel Nick Ashton i en kommentar.

Boringen av brønnummer 6507/3-13 Snadd Outer Outer/Black Vulture startet i slutten av april om lag 14 kilometer sør for Norne-feltet i den nordlige delen av Norskehavet.

– Det dypeste målet er en oppfølging etter Cape Vulture-funnet fra 2017. Dette åpnet for flere andre muligheter på Nordlandsryggen, og med dagens funn er vi svært fornøyde. Sammen viser Snadd Outer Outer/Black Vulture og Cape Vulture en liten suksesshistorie for krittreservoar utenfor kysten av Nordland, og det vil være naturlig å studere flere muligheter i området framover, sier Ashton.

Funnet føyer seg inn i rekken av flere funn i Norskehavet de siste årene, ifølge Equinor.

Siden 2017 har oljegiganten vært operatør eller partner i elleve funn i åtte brønner i dette havområdet. Carmen og Osprey påviste ressurser mellom 10-39 millioner fat oljeekvivalenter i 2017, Hades og Iris, Balderbrå og Cape Vulture påviste til sammen mellom 134-435 millioner fat oljeekvivalenter i 2018, mens så langt i år har funnene Ragnfrid Nord, Jasper og Snadd Outer Outer/Black Vulture påvist mellom 12-101 millioner fat oljeekvivalenter.

Dette gir totale volumer på 156-575 millioner fat oljeekvivalenter for disse årene. Foreløpige beregninger viser at over 80 prosent av volumene er kommersielt utvinnbare, melder selskapet.

Det er boreriggen Transocean Spitsbergen som har boret Snadd Outer Outer/Black Vulture.

Operasjonen er fullført uten skader eller uhell underveis. Brønnen er nå plugget og forlatt, mens partnerskapet vil vurdere hvordan funnene skal videreutvikles. Ifølge Equinor er en mulig løsning å koble funnet til Norne-feltet og dens infrastruktur.

Transocean Spitsbergen skal nå videre til utvinningstillatelse 502 for å bore letebrønnen Klaff som Equinor er operatør for i Nordsjøen.