Fredag presenterte Oljedirektoratet (OD) sin årlige rapport om de gjenværende ressursene på norsk sokkel. Rapporten viser at over halvparten av ressursene fortsatt ikke er tatt opp.

– Det er nok olje og gass til å drive petroleumsaktivitet i mange tiår framover, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i OD.

– Men ressursene kommer ikke opp av seg selv, påpeker hun.

Fakta Forlenge Lukke Noen fakta fra rapporten Snart er 88 felt i produksjon på norsk sokkel, flere enn noen gang tidligere.

Produksjonen vil øke fram mot 2023, blant annet på grunn av Johan Sverdrup-feltet.

Driftskostnadene var i gjennomsnitt 30 prosent lavere i 2017 enn i 2013.

Snittstørrelsen på funnene er redusert med 62,5 prosent fra 1999 til 2018.

Mye blir liggende

Direktoratet er nemlig opptatt av at det må gjøres mer for å få opp en større andel av de ressursene man vet finnes.

Under fredagens seanse i ODs lokaler på Ullandhaug hadde Sølvberg med seg en graf som viste at store deler av de påviste ressursene aldri vil bli produsert slik planene ser ut i dag (se illustrasjon under). Mange felt kommer dermed til å bli stengt ned med store mengder olje igjen i reservoarene.

Totalt utgjør dette 9,5 milliarder standard kubikkmeter olje – nesten 60 milliarder fat. Tallet er enormt, og Sølvberg understreker at det er umulig å produsere alt. Noen fat er så vanskelige å ta opp at det aldri vil bli lønnsomt å gjøre det.

– Men klarer vi å produsere bare litt mer av dette, vil det bidra til store verdier, sier hun.

Vil ha mer

Allerede er det satt i gang mange tiltak for å øke utvinningen, men Oljedirektoratet er altså ikke fornøyd.

– Selskapene gjør mye bra, men vi er opptatt av at de må gjøre enda mer.

– Vår oppgave er å være veldig ambisiøse på vegne av norsk sokkel og det norske folk. Vi jobber for å skape størst mulig verdier på en mest mulig forsvarlig måte. Og her er det alltid noe å gå på, sier Sølvberg.

Lønnsomhetsvurderinger, risikofylt teknologi og logistiske utfordringer på plattformene trekkes fram som noen hindre.

– Hvordan pusher dere selskapene til å gjøre mer?

– Vi peker kontinuerlig på muligheter og ber om vurderinger og utredninger fra selskapene. Vi ber dem også se på konkrete tiltak de ikke har satt i gang selv, sier Sølvberg.

Modige ledere

Hun viser til at utviklingen har vært enorm i de snart 50 årene Norge har produsert olje. Mye av dagens teknologi var utenkelig for noen tiår siden.

– Det er mulig å gjøre nye sprang, men det krever ledere som har mot til å ta de riktige beslutningene og fagmiljøer som vil gjennomføre det, sier Sølvberg.

I årene etter krisen har oljeselskapene vært opptatt av å spare kostnader. Sølvberg frykter at det kan gå ut over økt utvinning.

– Man kan spare seg til fant. Selskapene må være villige til investere det som kreves for å få ut det som er lønnsomt. Istedenfor å spare for kortsiktig gevinst, ønsker vi at de investerer for langsiktig gevinst, sier hun.

– Er det riktig å ta opp så mye olje som mulig, sett i lys av klimakrisen?

– Vårt oppdrag er å bidra til å skape størst mulig verdier fra den oljen og gassen som finnes på norsk sokkel, og samtidig ta hensyn til miljøet. Andre må bestemme hvor lenge vi eventuelt skal holde på. Det er ikke opp til OD å ha meninger om det, sier Sølvberg.