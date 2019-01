Norse Oilfield Services har drevet oljerelatert virksomhet i Risavika utenfor Stavanger siden 1991. Selskapet med 78 ansatte driver med salg, utleie og service av mekanisk utstyr til offshoreindustrien.

Mandag ble selskapet kjøpt opp av amerikanske National Oilwell Varco Norway (NOV). Selskapet har datterselskapet National Oilwell Varco Norway i Norge, som driver i en rekke norske byer, blant annet i Stavanger, Trondheim og Kristiansand.

NOV: – Norse har en kapasitet vi ikke har

CTO Hege Kverneland er leder av teknologiutviklingen i NOV, og sier hun er svært fornøyd med oppkjøpet.

– Norse Oilfield Services er veldig gode på maskinering og har den nødvendige kapasiteten vi trenger i Nordsjøen. De blir et godt supplement til vårt drilling-lag, sier Kverneland til Stavanger Aftenblad.

– Hva vil skje med arbeidsplassene til tidligere Norse-ansatte?

– Akkurat i dette oppkjøpet vet jeg ikke ennå. Normalt beholder ansatte i bedriftene vi kjøper opp arbeidsstedet og den oppkjøpte bedriftens identitet. Vi har kjøpt dem opp fordi de har en kapasitet som vi ikke har, så det er klart at vi trenger arbeiderne og deres egenskaper, sier Kverneland.

– Hva kjøpte dere Norse for?

– Jeg kan ikke si noe om det økonomiske i dette oppkjøpet på nåværende tidspunkt, sier Kverneland og legger til:

– Jeg vil ønske Norse-ansatte velkommen i NOV-familien. Vi ser veldig fram til å få dem med på laget, og vi tror oppkjøpet vil kunne gjøre mye for hva vi kan levere i Nordsjøen, sier hun.

Daglig leder Ove Sørheim i Norse Oilfield Services har foreløpig ikke besvart Aftenbladets henvendelser.

Har hatt tunge år

NOV i Norge fikk det svært tungt under oljenedturen, og måtte si opp flere tusen ansatte i løpet av få år. I nedbemanningsrundene gikk selskapet fra rundt 5000 ansatte til 1600. Bare i 2016 og 2017 gikk selskapet med et samlet tap på 7 milliarder kroner. Tapet kom imidlertid etter flere år med svært god lønnsomhet.

Norse Oilfield Services har gått med underskudd de siste par årene, med henholdsvis 14 og 13,5 millioner kroner i minus i 2016 og 2017. I årsberetningen for 2017 skrev styret at selskapets egenkapital var styrket i slutten av året og at de forventet en positiv utvikling i årene som kommer.