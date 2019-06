Natt til 8. juni i 2009 unngikk brønnstimuleringsfartøyet «Big Orange XVIII» med nød og neppe sammenstøt med flere Ekofisk-innretninger og den oppjekkbare boliginnretningen COSL Rigmar, før det smalt inn i den ubemannede vanninnsprøytingsinnretningen Ekofisk 2/4-W, skriver Aftenbladet.

Autopiloten ble ikke deaktivert før fartøyet gikk inn i sikkerhetssonen rundt feltet, og med autopiloten aktivert mistet broa kontroll over fartøyet. Petroleumstilsynet (Ptil) mener flere personer kunne ha fått alvorlig personskade eller omkommet.

Frykter full kollaps

Ekofisk 2/4-W ble truffet med voldsom kraft og måtte fjernes fra feltet etter ulykken.

– Hendelsen med «Big Orange» var meget alvorlig og hadde stort potensial. Det er altfor tidlig å si noe om alvorlighetsgraden på hendelsen på Statfjordfeltet 7. juni, men Ptil har iverksatt gransking av hva som skjedde da et forsyningsfartøy kolliderte med Statfjord A-innretningen, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet (Ptil) til Aftenbladet.

Plattformer og rigger er konstruert for å tåle mindre sammenstøt. Men et stort skip, eventuelt kombinert med høy fart, kan påføre skader som i verste fall medfører full kollaps av innretningens bærende konstruksjon.

Derfor er kollisjoner og skade på plattformer/innretninger offshore, i tillegg til gasslekkasje og brann det offshoreansatte, oljeselskapene og Petroleumstilsynet (Ptil) til frykter mest. Marerittet offshore er en storulykke.

Ptil alarmerte i 2011

Risikonivået og trender i oljenæringen blir målt over tid i Risikonivå Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP).

Innsamlet data viser en reduksjon i «Kollisjon feltrelaterte fartøy» (se grafikk) i perioden 1998-2001, men at antall alvorlige hendelser i perioden 2004-2010 økte.

De siste tre årene har det ikke vært noen kollisjoner mellom fartøy og installasjoner offshore.

– På grunn av et økende antall svært alvorlig hendelser sendte vi i 2011 ut en nyhetsmelding der vi ba næringen foreta forbedringer, sier Øyvind Midttun i Ptil.

Bakgrunnen var 26 kollisjoner mellom innretninger og besøkende fartøy på norsk sokkel på ti år. Seks av hendelsene hadde «meget stort farepotensial», ifølge Ptil som stilte krav om at «opplæring og forhold av organisatorisk bør vies mer oppmerksomhet, samtidig som den tekniske sviktraten må ned».

Flere tiltak ble iverkssatt og har trolig hatt effekt «siden det ikke har vært alvorlige hendelser siden 2010», skriver Ptil i sin siste oppdatering.

Det finnes også statistikk over hvor ofte skip kommer på kollisjonskurs. Tallene viser nedgang etter et toppår i 2004, hvor det ble registrert hele 43 hendelser. I 2016 og 2017 ble det kun registret to hendelser i hvert år.

Trafikken på fleste produserende felt overvåkes fra en trafikksentral. Etter 2009 og «Big Orange»-ulykken er det kun en håndfull produksjonsinnretninger og «noen flere» flyttbare enheter som ikke overvåkes, ifølge Ptil.