Onsdag presenterte SR-Bank sitt ferske konjunkturbarometer. Rapporten etterlater ingen tvil om at det er stor optimisme i oljebransjen, noe som betyr hardere kamp om arbeidskraften. Ifølge sjeføkonom Kyrre Knudsen har bedriftene nå problemer med å finne de riktige folkene.

Det bekreftes av flere aktører som er tunge innen olje og gass.

– Vi merker at markedet strammer seg til, sier Rosenberg-sjef Jan T. Narvestad til Sysla.

Leter i utlandet

Han mener utviklingen har både gode og dårlige sider. Det positive er at årsaken er høy aktivitet i næringen, men det negative er at resultatet kan bli lønnspress og økte kostnader.

– Vi har ikke kastet oss på den spiralen. Men jeg registrerer at oljeselskapene er ute og fisker i dammen. De har mulighet til å gi bedre betingelser, sier Narvestad.

På Rosenberg ser man nå til utlandet for å finne arbeidskraften det er behov for. Bedriften er en del av det australske konsernet Worley, tidligere WorleyParsons, og det er sendt ut forespørsler globalt i virksomheten for å prøve å lokke folk til Stavanger. Spesielt trekkes Australia, New Zealand, Sør-Afrika og Canada fram som aktuelle land.

– Der finnes det mange med kompetansen vi har behov for. Vi har allerede fått inn flere på denne måten, forteller Narvestad, som sier Rosenberg nå trenger folk innen alt fra administrasjon til ingeniørfag.

For tre år siden hadde den tradisjonsrike Stavanger-bedriften 500 ansatte, men i dag er antallet om lag 1000.

Anbefaler yrkesutdanning

Også hos Øglænd System på Øksnevad i Klepp merker man at det er vanskelig å få inn arbeidskraften som trengs.

– Ja, det gjør vi, sier konsernsjef Geir Austigard.

Bedriften leverer oppheng og kabelgater til flere bransjer, men 75 prosent går til oljenæringen.

– Det generelle bildet er utvilsomt at det er større trykk på å ansette folk, sier Austigard.

Han peker likevel på at bildet ikke er ensidig.

– Det er visse typer det er behov for. For vår del er utfordringen spesielt stor når det gjelder fagarbeidere innen sveising. Jeg er opptatt av å understreke at det er behov for fagarbeidere, og at det lønner seg å utdanne seg innen yrkesfag.

Ingeniørmangel

Øglænd-sjefen er også styremedlem i bransjeforeningen Norsk Industri og har derfor god oversikt over næringen som helhet.

– Det begynner også å bli stort trykk på etterspørselen etter ingeniører nå, sier Austigard.

Det kan Morten Leikvoll bekrefte. Han er konsernsjef i Head Energy, som leier ut ingeniører til olje- og energibransjen.

– Det er veldig høy aktivitet nå. Det er en helt annen virkelighet enn for noen år siden, sier Leikvoll.

Han peker på at kapasiteten er bygget ned under oljekrisen, og at det gjør kampen hardere når det nå trengs mer arbeidskraft.

– Folk er skremt over til andre bransjer og er redde for å komme tilbake. Derfor blir det fort mangel på personer med erfaring, sier Leikvoll.

Rekrutterer i India

Samtidig er det vanskelig å beholde de medarbeiderne man allerede har.

– Folk får tilbud hele tiden. Det er krevende for alle å holde på de ansatte.

Også Head Energy må nå til utlandet for å få tak i nødvendig arbeidskraft. Spesielt hentes mange fra India.

– Vi er nå rundt 400 ansatte totalt, og minst 60 av dem er utenlandske, sier Leikvoll.

Får de som trengs

Det er imidlertid ikke alle som har like store vanskeligheter med å finne folk. Tove H. Tyberø er administrerende direktør i Bilfinger Industrier Norge, en av norsk sokkels store leverandører innen isolasjon, stillas og overflate (ISO-fagene).

– Vi får inn den arbeidskraften vi trenger og har fortsatt mange søkere til stillingene vi lyser ut, sier Tyberø.

– Samtidig merker vi at kapasiteten begynner å bli presset, særlig når det gjelder fagarbeidere. Situasjonen er spesielt merkbar i perioder med veldig høy aktivitet.

Tyberø tror andre deler av næringen merker presset i enda større grad.

– Jeg kan tenke meg at de som er tunge innen ingeniørfag har det vanskeligere, sier hun.