I vår ble det kjent at Neptune Energy har delt ut kontrakt for seks brønner til riggselskapet CIMC Offshore. Avtalen gjelder leie av riggen “Deepsea Yantai», som skal driftes av Odfjell Drilling.

“Deepsea Yantai» er splitter ny og bygget ved verftet CIMC Raffle i Yantai i Kina. Den er spesielt tilpasset krevende forhold. Onsdag ble riggen døpt og snart setter den kurs mot Norge.

– Riggen utfører for tiden sjøprøver før den seiler mot Norge innen et par uker. Den vil seile for egen maskin i tre måneder, med planlagte korte stopp i Singapore, Mauritius, Cape Town og Las Palmas – før den når Norge rundt begynnelsen av oktober, opplyser kommunikasjonssjef Liv Jannie Omdal i Neptune Energy.

– Planen er så å tilbringe fire uker med siste forberedelser ved et verft i Norge, før oppstart av boreprogrammet, legger hun til.

Riggen skal etter planen bore tre produksjonsbrønner på Duva-feltet og tre på P1-prosjektet på Gjøa-feltet. Neptune leverte utbyggingsplaner for de to prosjektene tidligere i år. Totalt investerer selskapet ti milliarder kroner i de to utbyggingene.

