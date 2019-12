Det har vært en god uke for Vår Energi-topp Kristin F. Kragseth (52). Søndag vant Viking cupfinalen med tidligere styreleder Kragseth i mørkeblått på tribunen, og tirsdag satte hun navnet sitt på avtalen som gjør at Vår Energi kjøper resten av ExxonMobils feltandeler på norsk sokkel for drøyt 40 milliarder kroner.

Dermed seiler Vår Energi opp som det nest største kommersielle oljeselskapet på norsk sokkel etter giganten Equinor, og det tredje største når også statens selskap Petoro regnes med. Oppkjøpet av Exxon-andelene ble annonsert i høst, men nå er alt offisielt i boks.

Det er ikke helt tilfeldig at signeringen ble lagt til akkurat 10. desember. Det var nemlig på denne datoen selskapet ble etablert i fjor, da Point Resources og Eni Norge fusjonerte.

– Vi kunne ikke ønsket oss en bedre bursdagsgave. Dette er kjempegøy. Vi sa selskapet skulle vokse, og nå gjør vi som vi sa, sier Kragseth.

Fakta Forlenge Lukke Eiere: Eni Norge (69,6 %), Hitecvision 30,4 (%).

Etablert: 10. desember 2018 som en fusjon av Eni Norge og Point Resources.

Ansatte: Nesten 1000.

Hovedkontor:På Forus.

Egenopererte felt: Goliat, Marulk, Balder, Ringhorne og Jotun.

Produksjon: Nesten 300.000 fat daglig fra andeler i 35 felt.

Aktuell: Kjøper opp ExxonMobils andeler på norsk sokkel.

Ringen sluttes

Allerede da planene for Vår Energi ble lansert av eierne Hitecvision (30,4 %) og Eni (69,6 %) sommeren 2018, var det ingen som la skjul på at ambisjonene var rask vekst. Kragseth medgir imidlertid at ting har gått betydelig fortere enn ventet. At selskapet skulle bli dobbelt så stort ett år etter oppstarten, var ikke noe hun så for seg.

– Så mye fantasi hadde jeg ikke. Jeg tror ingen her hadde sett for seg at det skulle bli som det har blitt, sier den mørkeblå bergenseren.

Hun mener det er flere grunner til den raske veksten, men peker spesielt på eiernes tydelige ambisjoner og tilfeldighetene i at Exxon-andelene kom for salg akkurat nå.

– At porteføljen kom på markedet allerede, kom nok litt overraskende. Mange trodde det ville skje, men kanskje ikke så fort. Det var en mulighet som passet veldig godt for oss.

Vår Energi eier allerede Exxons tidligere egenopererte felt, som ble kjøpt av Point Resources i 2017. På mange måter er dermed ringen sluttet når resten av feltandelene nå havner der. Kragseth mener det har vært til stor hjelp at mange i selskapet kjenner de nye feltene godt fra før.

– Det har nok gjort dette siste oppkjøpet enklere enn om det dreide seg om andeler som var helt nye for oss, sier Kragseth.

Goliat-trøbbel

Med det ferske oppkjøpet får Vår Energi en daglig produksjon på like under 300.000 fat oljeekvivalenter. Det er om lag 100.000 fat mer enn neste selskap på listen, Total. Deretter følger Wintershall Dea og Aker BP med rundt 150.000 fat daglig.

– Hva er det mest krevende med å gjennomføre et oppkjøp som dette?

– Det menneskelige. Butikken skal driftes som vanlig, og samtidig skal vi bygge opp noe nytt. Mange synes det er spennende, men samtidig skal vi ha respekt for at slike endringer påvirker folk ulikt, sier Kragseth.

I forbindelse med oppkjøpet kommer det også 33 nye medarbeidere fra Exxon som skal fases inn i Vår Energi. Totalt har selskapet nå nesten 1000 ansatte. I januar samles alle i Stavanger under samme tak i nytt kontorbygg på Forus.

Vår Energis mest omtalte egenopererte felt er Goliat i Barentshavet. Utbyggingen var kraftig forsinket og sprakk med nesten 20 milliarder kroner, og da produksjonen endelig kom i gang i 2016, fortsatte problemene. I mer enn åtte av de 22 første månedene var feltet stengt.

– Har Goliat vært et handikap for Vår Energis omdømme som nytt selskap?

– På ingen måte. Jeg er veldig stolt over de som jobber med Goliat. De har hatt et vanskelig utgangspunkt, men har gjort en kjempejobb.

Nå går det ifølge Kragseth mye bedre. Det har ikke vært noen alvorlige hendelser i år eller i fjor, produksjonen den siste tiden har vært stabil, og listen over arbeid som må gjøres på plattformen, har aldri vært kortere.

– Det er nesten så jeg ikke våger si det høyt, men det føles som om vi har kommet over en hump på Goliat, sier Kragseth.

Jakter nye oppkjøp

Selv om et gigantisk oppkjøp nå sluttføres, blir det ikke rolig hos Vår Energi. Før jul skal det leveres utbyggingsplan for Balder X, prosjektet som skal utvide Balder-feltets levetid fra 2025 til 2045. Også på Ringhorne-feltet jobbes det med videreutvikling, og framover skal det bores ti letebrønner årlig. Samtidig pågår flere store prosjekter på partneropererte felt.

– Blir det nye oppkjøp?

– Ja, vi er alltid på jakt. Så må vi se om det passer. Men vi følger med, sier Kragseth, som ikke vil si om det jobbes med noe konkret nå.

Også for Vår Energi-sjefen personlig har de siste årene blitt ganske annerledes enn ventet. Hun hadde jobbet 25 år i Exxon og så ikke for seg noe annet enn å bli der til pensjonsalder, da deler av selskapet ble kjøpt opp av Point Resources i 2017. Kragseth ble med over som produksjonsdirektør, og gikk helt til topps da Vår Energi ble etablert i 2018. Nå leder hun et av de største selskapene på norsk sokkel.

– Hvis noen hadde sagt dette for noen år siden, hadde jeg nok bare ledd det bort. Men når noen ser muligheter, må vi jo bare bli med. Jeg er heldigvis bygget slik at jeg liker nye utfordringer. Det er helt kanon å få være med på å bygge opp et selskap som Vår Energi, sier Kragseth.