Den splitter nye boreriggen «West Mira» kom i helgen i gang med sin første letebrønn for oljeselskapet Wintershall DEA.

Riggen West Mira er en sjette generasjonsrigg som skal kunne operere under alle typer forhold, ifølge eieren.

Det er brønnen «Bergknapp» som setter startskuddet for Wintershall DEA sin omfattende borekampanje.

Riggen er en av de mest moderne og nyeste på norsk sokkel med automatiserte boreoperasjoner og egen batteripakke for å optimalisere energiforbruket.

Får fordelene av et stramt riggmarked

Kontrakten Northern Drilling, som eier riggen, har med Wintershall er en rammeavtale basert på spotpriser.

Seks av brønnen skal bores på Wintershall DEA sitt Nova-felt. For disse brønnen alene er kontraktsverdien beregnet til rundt 867 millioner kroner.

– Dagratene for opsjonsperioden vil være basert på markedspriser. Dette vil gi Northern Drilling fordelen av et strammere marked med en borerigg godt posisjonert på den norske kontinentalsokkelen, skrev Northern Drilling på sine sider da kontrakten ble annonser.

Verdens første hybride rigg

Borerigger krever enorme mengder energi for å bore brønner. «West Mira» er utstyrt med batteripakke fra Siemens som skal sørge for optimalt forbruk.

Underveis i en operasjon vil energibehovet være ujevnt og en batteripakke kan derfor redusere toppene og bunnene slik at man sparer unødvendig energiproduksjon.

Seadrill, som drifter riggen lover en reduksjon i CO2-utslippene på 15 prosent og en 12 prosent reduksjon i NOx-utslipp.

– For Wintershall Dea er det viktig at vi hele tiden forbedrer oss og bidrar til teknologiutvikling for å redusere utslippene fra virksomheten, sier Alv Solheim, administrerende direktør for Wintershall Dea i Norge.

Prislappen på vidunder-riggen er på 365 millioner dollar, ifølge tall fra Northern Drilling.

Med dagens dollarkurs tilsvarer dette rundt tre milliarder kroner.

Borekampanje for Wintershall DEA

I løpet av de neste to årene skal riggen bore tolv brønner for selskapet.

Etter at «Bergknapp»-brønnen er ferdig boret seiler riggen videre til Maria-feltet i Norskehavet for å bore to brønner.

Deretter er det tilbake til Nordsjløen for en ny brønn på Vega-feltet før den seiler videre til Nova-utbyggingen for seks brønner. Til sist skal «West Mira» tilbake til Vega for å bore to brønner.