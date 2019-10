Det har gått fem uker siden orkanen Dorian herjet Bahamas og førte til oljeutslipp fra Equinor sin terminal i området.

Equinor estimerer at 119.000 fat olje slapp ut fra anlegget. Av dette har de klart å hente opp igjen rundt 44.000 fat, tilsvarende rundt 37 prosent av utslippene, ifølge seineste tall fra selskapet.

Miljøorganisasjoner både på Bahamas og i Norge reagerer på tallene. Joseph Darville, president i Waterkeeper Alliance på Bahamas, mener Equinor gjør altfor lite og slipper for billig unna.

– Jeg synes det er forstyrrende at de ikke har ryddet opp mer av området ennå, sier Darville til Sysla på telefon fra Bahamas.

Fortsatt mye olje i naturen

Ifølge Darville gjenstår det en masse arbeid på området rundt terminalen. Det er ikke bare olje på bakken, men også på trær og vegetasjon, som er problemet, sier han.

– De har renset opp en del langs veien, men to tredjedeler av furuskogen er ikke renset. Det gjenstår en stor oppgave i å rydde opp oljen, og de har ikke nok folk her til å gjøre jobben, sier han.

At det har regnet mye på øyen siden orkanen gjør ikke saken bedre, sier han.

– Det blir en slags “dobbel whammy”, fordi regnet vasker vekk mye av oljen og leder den ned i grunnvannet. Vi har rundt 100 mål våtmark, med mangrover, fisk og så videre. Med alt regnet vil oljen føres dit, sier Darville.

Erik Haaland, kommunikasjonsdirektør i Equinor, sier selskapet jobber for fult med opprydningen, men understreker at arbeidet har vært krevende.

Han forstår bekymringen for at oljen kan nå grunnvannet.

– Dette er en bekymring vi har forståelse for at folk har. Vi legger planer for å følge opp, i dialog med myndighetene. Vi har fullt fokus på dette arbeidet, sier Haaland.

Kunne forberedt seg bedre

Darville i Waterkeepers Bahamas mener Equinor kunne forberedt seg bedre i forkant av orkanen.

Han viser til at andre selskaper på øyen hentet inn ekstra utstyr før stormen, i påvente av de eventuelle ødeleggelsene som måtte følge.

– Kraftselskapet på øyen, Grand Bahamas Power Company, hadde for eksempel ekstra maskiner og ekstra biler klar, i tilfelle det skulle skje noe som følge av stormen. Også Equinor visste jo at stormen var på vei, men de gikk ikke til anskaffelse av ekstra utstyr på forhånd, sier Darville.

– En evaluering av forberedelser og årsaker vil vi ta i etterkant. Det er for tidlig, nå er vårt fokus å rydde opp, sier Haaland i Equinor.

Bare flaks at oljen ikke havnet i sjøen

Under stormen blåste oljen fra tankene på anlegget nordover og innover på øyen. Dermed utgjorde den ingen fare for det marine miljøet, ifølge en rapport sitert av myndighetene.

At oljen ikke blåste ut i sjøen i stedet var imidlertid bare flaks, mener Darville i Waterkeepers Alliance. Vinden snudde nemlig like etterpå.

– Da taket på oljetankene blåste av sto vinden fra sør. Det førte oljen nordover og inn på land. Men da orkanen kom inn på ordentlig så kom den fra nord. Hvis taket hadde blåst av på dette tidspunktet ville oljen blåst sørover og ut i sjøen, sier Darville.

Slipper lettere unna på Bahamas

Leder for Greenpeace Norge, Frode Pleym, frykter at Equinor ikke vil klare å hente opp mye av oljen som gjenstår å rydde opp i områdene rundt anlegget. Dette er en bekymring Darville på Bahamas deler.

– Når det har gått så lang tid kommer de ikke til å kunne samle opp mer en brøkdel, det vil være for seint for resten, sier Pleym.

Pleym i Greenpeace mener det er vanskeligere å holde selskaper som Equinor ansvarlig på Bahamas enn andre steder, på grunn av svakere tilsynsmyndigheter og et svakere sivilsamfunn.

– Miljøbevegelsen står generelt svakt på Bahamas, og miljømyndighetene på har ikke den makten som kreves for å stille store selskaper til veggs. Om det som har skjedd her hadde skjedd i Barentshavet hadde de aldri sluppet unna med det på samme måte, sier Pleym.

Darville er helt enig i Greenpeace sin påstand om at regulerende myndigheter og sivilsamfunnet ikke klarer å holde Equinor til ansvar.

– Det er absolutt riktig. De eneste gruppene her som overvåker situasjonen er Save the Bays og Waterkeepers Alliace, som jeg leder. Myndighetene ser ut til å holde seg på avstand og la det være opp til Equinor selv å løse situasjonen, sier Darville.

– Jeg fordømmer mangelen på tilsyn. Vi er de eneste som fører et vedvarende tilsyn her, legger han til.

Equinor: Vil ta tid

Haaland i Equinor understreker at selskapet fremdeles står midt i situasjonen, og ønsker ikke å kommentere hendelsesforløp eller årsaksforhold. Selskapet vil gjøre en gjennomgang etter at opprydningsarbeidet er ferdig.

Haaland sier at det har blitt gjort store ressurser tilgjengelig, både på Bahamas med oppryddingen direkte men også i USA og i Norge. Ødelagt infrastruktur har gjort det vanskelig for selskapet å komme raskt i gang.

– Denne orkanen hadde katastrofale følger for infrastrukturen på Bahamas. Veier og havner ble rammet, så det har vært en svært krevende situasjon å operere i, sier han.

Til påstanden om at selskapet ikke har nok arbeidere i sving med oppsamlingen sier Haaland at de har flere hundre arbeidere som jobber med dette hver dag.

– Men det vil ta tid, det er en stor jobb, og det er et relativt stort område som har blitt påvirket av utslippet, sier han.

Ikke realistisk å hente opp all oljen

Haaland sier det meste av oljen som slapp ut fra oljetankene falt ned på terminalen, men at det blåste en korridor med olje utover terminalens grenser og blant annet inn i skogen.

Det ikke er realistisk at selskapet vil klare å samle opp all oljen som har sluppet ut, sier han.

– Tallet på oppsamlet olje vil nok aldri korrelere fullt med anslaget på hvor mye som har sluppet ut. Noe av oljen vil forvitre av naturlige prosesser. Noe vil fordampe, og liknende. Det er et produkt som naturen bryter ned, sier han.

Han sier videre at oljetankene som ble ødelagt var konstruert for å tåle orkaner.

– Tankene var konstruert for å tåle en kategori fem-orkan, som dette var. Det var en av de kraftigste kategori fem-orkanene som er observert. Men vi må undersøke i etterkant hva som har vært årsaksforholdene til utslippet, sier Haaland.

Godt forhold til myndighetene

Om forholdet til myndighetene sier Haaland at selskapet gir daglige oppdateringer, og søker om tillatelser når det trengs.

– Vi opplever at vi har en god dialog med myndighetene. Så er det et viktig poeng for oss at vi skal rydde opp. Det er ikke avhengig av reguleringer eller krav, men et ønske fra oss som selskap, sier han.

Sysla har vært i kontakt med myndighetene på Bahamas flere ganger, men har ikke fått svar på oversendte spørsmål.