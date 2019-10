En rekke plattformer på norsk sokkel skal få strøm fra land. Det vil medføre solide kutt i CO₂-utslipp, siden plattformene ellers ville fått kraft fra gassturbiner.

Helt sentralt i dette står utbyggingen på Utsirahøyden i Nordsjøen, vest for Stavanger. Her er gigantfeltet Johan Sverdrup nylig kommet i produksjon – og her ligger plattformene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Stortinget vedtok i 2014 at disse fire plattformene skal få kraft fra land, og nylig ble det klart at enda flere felt får strøm fra land, skriver Stavanger Aftenblad.

Lundin drifter ett av disse – Edvard Grieg-feltet. I forbindelse med at selskapet torsdag la fram de siste kvartalstallene, kommer det fram at det kjøper seg inn i et vannkraftprosjekt.

Forklaringen er at strømmen, som skal holde feltene Johan Sverdrup og Edvard Grieg i gang, ikke bare kommer fra fornybar produksjon. Andelen ikke-fornybar oppgis til å ligger på rundt én tredel.

Investerer 550 millioner

Lundin varsler nå at for å kompensere for dette, investerer selskapet i fornybar energi for å minske klimapåvirkningen. En avtale er inngått med Sognekraft AS om å kjøpe 50 prosent i prosjektet Leikanger Kraftverk, som skal i drift fra 2021.

Investeringen er på 60 millioner dollar, rundt 550 millioner norske kroner.

Lundin varsler også at selskapet vil søke flere muligheter for klimakompensasjon for andelen av ikke-fornybar energi som blir brukt til å drive Johan Sverdrup og Edvard Grieg (når dette feltet blir elektrifisert).

Kvartalsresultatet til Lundin viser at selskapet har doblet inntektene i tredje kvartal i år sammenlignet med i fjor – fra 604,6 millioner dollar (5,58 milliarder kroner) til 1,2 milliarder dollar (11 milliarder kroner).

Men driftsresultatet (EBITDA) holder ikke følge. Mens det i samme periode i fjor var på 476,8 millioner dollar (4,4 milliarder kroner), ble det i år på 411,3 millioner dollar (4,8 milliarder kroner).

Resultatet for tredje kvartal endte på 45,4 millioner dollar (419 millioner kroner – justert for salg av andel på 2,6 prosent i Johan Sverdrup-feltet til Equinor), mot 75,1 millioner dollar i fjor (693 millioner kroner).