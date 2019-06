To prøveboringer i utkanten av Edvard Grieg-feltet har vært vellykket for Lundin. Selskapet melder at det sammenlagt er snakk om mellom 4 og 37 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter fra de to reservoarene, skriver Aftenbladet.

Oljen og gassen som nå er bekreftet kan hentes fra Edvard Grieg-plattformen. Sammen med andre mulige tilleggs-boringer i området vil en slik løsning nå evalueres av selskapet.

Det var den halvt nedsenkbare boreriggen Leiv Eiriksson som gjennomførte de to prøveboringene 4 kilometer nordøst for plattformen.

Lundin Norway er operatør med en eierandel på 65 prosent. Partnerne er OMV med 20 pst og Wintershall DEA med 15 pst.

Leiv Eiriksson-riggen skal nå foreta noen prøveboringer etter gass som en del av utbyggingsprosjektet Solveig.

